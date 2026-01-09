İnci Taneleri hangi gün yayınlanacak?

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve büyük ilgi gören “İnci Taneleri”, aylar süren aranın ardından kamera karşısına geçti. Aynı zamanda dizinin final sezonu olacak 3. sezon için geri sayım başlarken, yayın takvimiyle ilgili belirsizlik de sona erdi.





İNCİ TANELERİ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin salı günü yayınlanması ihtimali gündeme gelse de yapılan değerlendirmelerin ardından İnci Taneleri'nin kendi günü olan 'perşembe' gününde karar kılındı.

İKİ SÜRPRİZ İSİM

Dizinin yeni sezonunun, yetişmesi halinde 22 Ocak Perşembe, aksi takdirde ayın son haftası olan 29 Ocak Perşembe günü izleyiciyle buluşması planlanıyor. Öte yandan Haydar Şişman’ın “Keledoş”, Umut Kurt’un ise “Servan” karakterleriyle kadroya dahil olduğu yapımda, ilerleyen bölümlerde bir polis karakterinin de hikâyeye katılacağı konuşuluyor.