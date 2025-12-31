'İnci Taneleri’nden ayrılan Ülkü Hilal Çiftçi 'Yeralt'ı dizisine dahil oldu

16 yaşındaki genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, İnci Taneleri’ndeki etkileyici performansıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Dizinin henüz 3. sezonu başlamadan birçok karakter diziye veda etti.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Aytek Şayan, Özgün Çoban, Gözde Gürkan, Bekir Aksoy ve Begüm Atak da diziden ayrıldı. ‘Ayça’ rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Çiftçi de bu isimler arasında yer alıyor.

Peki, genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi kariyerine hangi dizi ile devam edecek?

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ'NİN KATILDIĞI YENİ DİZİ: YERALTI

Yeni sezona iddialı bir giriş yapması beklenen diziler arasında gösterilen 'Yeraltı', yayın tarihi yaklaşırken heyecanı artırıyor. Güçlü kadrosu ile dikkat çeken dizinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken, senaryosu Berna Aruz tarafından kaleme alınıyor.

Ülkü Hilal Çiftçi, daha önce “İnci Taneleri” dizisindeki performansıyla beğeni toplamıştı ve artık “Yeraltı” ile yeni bir döneme adım atacak. Çiftçi, bu kez Haydar Ali’nin kardeşi olan ‘Melek’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

'YERALTI' DİZİSİ 12 OCAK PAZARTESİ BAŞLIYOR

'Yeraltı' dizisi 12 Ocak Pazartesi izleyiciyle buluşacak. Tanıtımlarıyla şimdiden ilgi gören yapım, ekran başındakileri sürükleyici hikayesiyle etkilemeye hazırlanıyor.