Indiana Jones ve Kader Kadranı filminin konusu nedir?

Sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan Indiana Jones, serinin beşinci ve son filmi "Kader Kadranı" (Dial of Destiny) ile televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İlk kez 2023 yılında vizyona giren ve sinemaseverlerle buluşan bu yapım, Steven Spielberg’ün yönetmen koltuğunu James Mangold’a devrettiği ilk film olma özelliğini taşıyor. Hem 1960’ların ruhunu yansıtan hem de Harrison Ford’un canlandırdığı karaktere duygusal bir veda niteliği taşıyan film, serinin hayranları için nostaljik bir kapanış sunmuştu.





300 MİLYON DOLARLIK DEV BÜTÇE



Serinin doğuşu, Steven Spielberg’ün 1970’lerin sonunda yaşadığı ticari başarısızlığın ardından George Lucas ile iş birliği yapmasına dayanıyor. 1981 yılında düşük bir bütçeyle çekilen Kutsal Hazine Avcıları, beklenmedik bir başarı elde ederek serinin temellerini atmıştı. Yaklaşık 300 milyon dolarlık dev bütçesiyle dikkat çeken Kader Kadranı, serinin geleneksel aksiyon yapısını modern görsel efektlerle birleştiriyor.





"KADER KADRANI"NIN KONUSU NEDİR?



1969 yılında geçen filmde, emekliliğin eşiğindeki Indiana Jones, kendisini yeniden bir zaman yarışının içinde bulur. Eski bir Nazi olan ancak NASA’nın ay seyahati çalışmalarına destek veren Jürgen Voller, antik bir düzeneğin peşindedir. Antikythera olarak bilinen ve Arşimet tarafından yapıldığına inanılan bu cihazın, zaman içindeki boşlukları tespit etme gücü olduğu varsayılır. Indy, vaftiz kızı Helena Shaw ile birlikte bu gizemli cihazın parçalarını bir araya getirerek kötü niyetli kişilerin eline geçmesini engellemeye çalışır.





INDIANA JONES VE KADER KADRANI OYUNCULARI



Filmin oyuncu kadrosu, Harrison Ford’un veda performansını destekleyen güçlü isimlerden oluşuyor. Emeklilik günlerine alışmaya çalışan Indiana Jones rolünde Ford’a, hikayenin merkezindeki zeki ve maceracı vaftiz kızı Helena Shaw karakteriyle Phoebe Waller-Bridge eşlik ediyor. Maceranın karşı tarafında ise NASA projelerinde yer alan Dr. Voller rolüyle Mads Mikkelsen yer alırken, Toby Jones da Profesör Basil Shaw karakteriyle hikayenin geçmişle olan bağını ve dramatik derinliğini pekiştiriyor.