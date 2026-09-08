Instagram 80’ler akımı nasıl, nereden yapılır?
Sosyal medya platformlarında nostalji rüzgarları estiren Instagram 80’ler akımı, son dönemin en popüler trendleri arasında yerini aldı. Kullanıcıların fotoğraflarını ve videolarını 1980’lerin retro, VHS ve kaset kapağı estetiğine dönüştürdüğü bu akım, keşfet sayfasını kasıp kavuruyor. Peki, sosyal medyada fırtınalar estiren Instagram 80’ler akımı nasıl yapılır? Hangi yapay zeka uygulamaları ve filtreler kullanılır? İşte adım adım 80’ler efekti yapılışı...
Son günlerde popüler olan Instagram 80’ler akımı, kullanıcıların fotoğraflarını nostaljik bir görünüme dönüştürüyor. Eski fotoğraf makinelerinin renklerini, dönem kıyafetlerini ve retro atmosferini yapay zeka veya çeşitli fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla oluşturabiliyorsunuz.
Instagram 80’ler Akımı Nasıl Yapılır?
Instagram 80’ler akımı, günümüzde çekilen veya eski fotoğrafların 1980’li yıllarda çekilmiş gibi gösteren bir içerik trendidir.
Aşağıdaki adımları izleyerek Instagram 80’ler akımına siz de katılabilirsiniz:
ChatGPT veya farklı bir yapay zeka uygulamasına giriş yapın.
İstediğiniz bir fotoğrafı ekleyin.
Mesaj kısmına “What would I have looked like in the 80s?” Yazın.
Karşınıza çıkan retro fotoğrafınızı indirin.
Ardından Instagram’da paylaşarak akıma katılın.
Akımda özellikle 80’li yılların kıyafetleri, saç modelleri, otomobilleri ve mekanları ön plana çıkarılır. Bazı kullanıcılar ise yapay zeka araçlarından yararlanarak günümüzde çekilmiş fotoğraflarını tamamen 80’ler tarzına dönüştürüyor.