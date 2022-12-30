İnterneti ikiye bölen fotoğraf: Bu oje sizce ne renk?

İnternette yıllar önce bir elbise fenomen olmuş; mavi siyah ya da beyaz sarı olduğu konusunda sosyal medya ikiye bölünmüştü. Şimdi yine benzer bir durum var. Bir kullanıcı Facebook'tan bir fotoğraf paylaştı ve görüntüdeki ojenin ne renk olduğunu sordu.

Sosyal medyada ojenin beyaz olduğunu söyleyenler de var, açık mavi olduğunu düşünenler de. Bazı kullanıcılar ise fotoğrafın izini sürdü bir Rus manikür salonundan gelen görüntüdeki ojenin aslında çok açık mavi olduğunu buldular.

Oje rengiyle ilgili tartışmalarda ise bir kullanıcı, "Bana mavi veya gri temel renkten yapılmış beyaz bir cila gibi görünüyor" dedi. Bir başkası "Telefonunuzun parlaklığını sonuna kadar açın. Beyaz" yorumunu yaptı. Bir diğer yorumcu "Yüksek kaliteli bir beyaza benziyor" dedi.

Bir kullanıcı ise manikürün farklı açıdan çekilmiş bir fotoğrafını bulup paylaştı ve çok açık mavi olduğu görüldü.