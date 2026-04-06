İpek Tuzcuoğlu Kıskanmak dizisinden ayrılıyor mu?

Ekran yolculuğuna doludizgin devam eden Kıskanmak, kadrosundaki flaş bir değişiklikle gündeme oturdu. Başladığı günden bu yana heyecanı bir an olsun düşürmeyen yapımda, kilit bir karakterin hikayesi son buluyor.

İPEK TUZCUOĞLU VEDA EDİYOR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 7 Nisan 2026 Salı akşamı yeni bölümü yayınlanacak olan Kıskanmak dizisinde flaş bir ayrılık meydana geliyor. Dizinin yayınlandığı günden beri oyuncu kadrosunda bulunan ve Şaziye karakteriyle ekranlara gelen İpek Tuzcuoğlu, Kıskanmak dizisine veda edecek.

KISKANMAK'TA NELER OLCAK?

Halit’in bıçaklanması Kızılbağ Ailesini tekrardan İstanbul’da sürükleyecek. Mükerrem’in oğluna kavuşmak için Seniha’dan yardım istemesi dikkat çekecek. Seniha, Mükerrem’in oğluna, ulaştırmak için elinden geleni yapacak. Mükerrem için elinden geleni yapacak olan Seniha, ayrıca Halit’i de kurtarmak için planları olacak.

Mükerrem’in Seniha’da yardım istemesi tabi ki de iki aileyi karşı karşıya getirecek. Kıskanmak dizisi yeni bölümüyle ekranlara damga vuracak. Özellikle de son bölümleriyle oldukça dikkat çeken Kıskanmak dizisi, sevilerek takip edilen yapımlar arasında yer alıyor.