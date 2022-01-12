iPhone uyumlu SanDisk iXpand Flash Drive Go

Her yolculuk için mükemmel bir yol arkadaşı olan iXpand Drive, telefonunuzda yer açmanın en kolay yolu. Tek yapmanız gereken iXpand™ Flash Drive Go'yu telefonunza takmak. Sonrasında kendisi bizzat en son fotoğraflarınızı, videolarınızı ve kişilerinizi sizin için otomatik olarak yedekliyor. Böylece telefonunuzu kaybetseniz bile en önemli anılarınızın sizinle olduğundan emin olabilirsiniz. Seyahat videolarınız çok fazla yer kaplıyorsa, doğrudan sürücüye kayıt yapmak için iXpand™ Flash Drive Go'yu kullanabilirsiniz ve telefon hafızanız için büyük olan bu dosyaların iPhone'unuzda yer kaplamasını önleyebilirsiniz. Ayrıca, dosyalarınızı gizli tutmak için birden fazla cihazda parola ile koruyabilirsiniz. Diğer yandan, çift amaçlı döner mekanizma bağlantıları korurken, sürücünüzü hareket halindeyken de yanınıza almanız için bir anahtarlık deliği de size yardımcı oluyor. 64 GB, 128 GB ve 256 GB kapasite seçenekleriyle depolama ihtiyaçlarınız için doğru kapasite opsiyonunu bulabilirsiniz.

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