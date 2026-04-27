İsmail Demirci, Cansu Dere'li ‘Portekiz Aşkı’ filmini anlattı: Sıcak bir aşk filmi oldu

Cansu Dere ve Diogo Morgado’nun başrollerini paylaştığı ‘Portekiz Aşkı’ (Portuguese Love) filminin kadrosunda yer alan İsmail Demirci, film hakkında konuştu. Portekiz’de çekilen ilk Türk yapımı olan bu iddialı projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirten oyuncu; güçlü senaryo ve uluslararası oyuncu kadrosunun, projeyi kabul etmesindeki temel etkenler olduğunu dile getirdi.





“DİZİ VE FİLMLERİMİZİN DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA İZLENMESİ BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR”



Hürriyet’in haberine göre; çekimler vesilesiyle Portekiz’e ilk kez ayak bastığını belirten Demirci, bölgenin atmosferinden ve çalışma ortamından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

Portekiz harika bir yer. Dizi ve filmlerimizin, dünyanın dört bir yanında izlenmesi beni çok mutlu ediyor. Portekizli rol arkadaşlarımızın misafirperverliği de gerçekten etkileyiciydi. Çok keyifli bir set süreci geçirdim.





'PORTEKİZ AŞKI'NIN VİZYON TARİHİ NE ZAMAN?



8 Mayıs’ta beyaz perdede izleyicisiyle buluşacak olan film, hem Türkiye’nin hem de Portekiz’in görsel zenginliklerini bir araya getiriyor. Demirci, sinemaseverleri bu deneyime ortak olmaya davet ederek şunları ekledi: