İstanbul 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserleri
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu İstanbul’un dört bir yanında düzenlenecek ücretsiz konserler ve etkinliklerle kutlanıyor. İstanbullular "30 Ağustos İstanbul konserleri nerede, saat kaçta ve kim sahnede?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserleri neler?
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30 Ağustos konser İstanbul genelinde bu yıl gerçekten kalabalık bir sanatçı kadrosuyla kutlanıyor...İşte 30 Ağustos ücretsiz konserleri...
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30 AĞUSTOS İSTANBUL KONSERLERİ
PAU– 30 Ağustos 2026 – saat: 20.30
Milli Egemenlik Parkı, Bahçelievler
Emre Altuğ– 30 Ağustos 2026 – saat: 21.00
Kalamış Atatürk Parkı Etkinlik Alanı, Kadıköy
Melek Mosso– 30 Ağustos 2026 – saat:
Cumhuriyet Kent Meydanı, Büyükçekmece
Ahmet Şafak– 30 Ağustos 2026 – saat: 21.00
Pendik Sahil Meydanı, Pendik
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Arnavutköy Şehir Parkı, Arnavutköy
Demet Akalın– 30 Ağustos 2026 – saat: 21.30
Şile Bezi Festival Alanı
İrem Derici– 30 Ağustos 2026 – saat: 22.00
Festival Alanı (25. Erguvan Festivali), Çatalca
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