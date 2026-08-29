İstanbul 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserleri

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu İstanbul’un dört bir yanında düzenlenecek ücretsiz konserler ve etkinliklerle kutlanıyor. İstanbullular "30 Ağustos İstanbul konserleri nerede, saat kaçta ve kim sahnede?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserleri neler?

Elele Online

Elele Online
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30 Ağustos konser İstanbul genelinde bu yıl gerçekten kalabalık bir sanatçı kadrosuyla kutlanıyor...İşte 30 Ağustos ücretsiz konserleri...

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30 AĞUSTOS İSTANBUL KONSERLERİ

PAU– 30 Ağustos 2026 – saat: 20.30
Milli Egemenlik Parkı, Bahçelievler

Emre Altuğ– 30 Ağustos 2026 – saat: 21.00
Kalamış Atatürk Parkı Etkinlik Alanı, Kadıköy

Melek Mosso– 30 Ağustos 2026 – saat:
Cumhuriyet Kent Meydanı, Büyükçekmece

Ahmet Şafak– 30 Ağustos 2026 – saat: 21.00
Pendik Sahil Meydanı, Pendik

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Arnavutköy Şehir Parkı, Arnavutköy

Demet Akalın– 30 Ağustos 2026 – saat: 21.30
Şile Bezi Festival Alanı

İrem Derici– 30 Ağustos 2026 – saat: 22.00
Festival Alanı (25. Erguvan Festivali), Çatalca

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