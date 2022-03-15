İstanbul Devlet Opera ve Balesi, "Yunus-Mânâ" ve "Alaz ile Cemre" adlı iki eserin prömiyerine hazırlanıyor!

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonun ilk bale prömiyerini yeni jenerasyon koreograflar Ebru Cansız’ın "Yunus-Mânâ" adlı eseri ve Deniz Özaydın’ın "Alaz ile Cemre" adlı eseri ile dünya prömiyeri yapacak. Her iki eserin de müzikleri, dünya bale repertuvarında bulunan tek Türk bale eseri Judith'in bestecisi Çetin Işıközlü tarafından hazırlandı.

Yunus-Mânâ'nın konusu

Librettosu Işık Noyan’a ait olan "Yunus-Mânâ"; Yunus Emre’nin mana arayışındaki yolculuğu, bu yolda ona hocalık eden Hacı Bektaş-ı Veli ve Taptuk Emre ile birlikte hayatına dokunan kişilerin onu bilgeliğe götürüşü ve Yunus’un "varlığın manasını başka yerde değil, onun insanın kendi özünde olduğunu" anlaması konu ediliyor.

Koreograf, Ebru Cansız, esere ilişkin yorumunu şu şekilde yaptı: ‘Yunus’un en önemli özelliğinin bir halk şairi olarak ilahi aşkı, insanı, duyguyu ve aklı halk dilinden insanlara aktarması olduğunu görmek, o yalın ama güçlü anlatım dili, hareket dili oluşturmamda yardımcı bir anahtar oldu. İnsanlara ilahi aşkı anlatmış bir halk ozanı rehberliğinde, hareketin mana ve gücünü, insanlara yalın bir anlatımla nasıl aktarabileceğim sorusunu getirdi. Dansın, görsel grafiksel şeklinden çok bedendeki akıl ve duygunun hareket ile nasıl hemhal olabileceği arayışına odaklandım.’

Alaz ile Cemre'nin konusu

Mehmet Dülger’ in librettosunu yazdığı "Alaz ile Cemre"’de; İhtiyar Bey’in tek oğlu Alaz’ın kazandığı zafer kutlanırken bilge Şaman’ın baktığı fal sonrası delikanlının Issık Gölü’nde kader avına çıkışı ve sırtından vurduğu alageyiğin güzeller güzeli Cemre’ye dönüşmesi ama gölün onlara mezar olması anlatılır.

"Alaz ile Cemre" eserinin koreografisini hazırlayan Deniz Özaydın, "İster istemez insanın hissettiği duygular çok gerçek. Yani üzüntü hepimizin bildiği, sevinç, mutluluk hepimizin bildiği ve çok güçlü hissedebildiği duygular. Librettoda geçen hikayeyi birebir yaşamamış olsak da, en azından bu duyguları bildiğimizi düşünüyorum. Hepimiz deneyimliyoruz bunları ve sonuç olarak o duyguları yaratım esnasında dansçılarla birlikte hissetmek ayrı bir keyif veriyor." dedi.

Yunus-Mânâ'nın künyesi

Neoklasik Bale / 1 Perde

Müzik: Çetin IŞIKÖZLÜ

Koreografi: Ebru CANSIZ

Libretto: Işık NOYAN

Dekor Tasarımı: Ferhat KARAKAYA

Kostüm Tasarımı: Gizem BETİL

Kostüm Uygulama: Olcay ENGİN KAYMAZ

Işık Tasarımı: Taner AYDIN

İllüstrasyon Video: Gökçe ERVERDİ

YUNUS: Çağatay ÖZMEN, Yılmaz Berkay GÜNAY

TAPTUK EMRE: Selim BORAK, Mehmet Nuri ARKAN, Egemen KEMENT

TAPTUK’UN KIZI /BACIM SULTAN: Büşra AY, Melike MANAV, Gizem ATİK TUNCAY

ANA: Julia HARTMANN, Zuhal KARACA

BEKTAŞİ: Alkış PEKER, M.K. Onur TUNAY

YOLCU: Egemen KEMENT, Alican GÜÇOĞLU

MEVLANA: Hakan CEYHAN (Oğuzhan BAYKARA)

HACI BEKTAŞ VELİ MÜRİTLERİ: Murat ÖZTEKİN, Arda ERKARA, Agit İŞCAN, Cenk Tan KARAYEL

TAPTUK EMRE MÜRİTLERİ: Alican GÜÇOĞLU, Cenk Tan KARAYEL, Berkay TOPÇUOĞLU, Arda ERKARA

ODUNCULAR & HALK ERKEKLER: Yılmaz Berkay GÜNAY, Alican GÜÇOĞLU, Cenk Tan KARAYEL, Berkay TOPÇUOĞLU, Agit İŞCAN, Arda ERKARA, Murat ÖZTEKİN

HALK KADINLAR: Naz ÖZAKINCI BÜKLÜ, Elifsu PAMUKÇU, Naz KURTULUŞ, Hazal ÇORUK, Nisa Deniz EKMEKÇİ, Elenay BACI, Ezgi GEMALMAZ, Ege TİMOÇİN

Alaz ile Cemre'nin künyesi

Modern Bale / 1 Perde

Müzik: Çetin IŞIKÖZLÜ

Koreograf: Deniz ÖZAYDIN

Libretto: Mehmet DÜLGER

Dekor Tasarımı: Ferhat KARAKAYA

Kostüm Tasarımı: Gizem BETİL

Kostüm Uygulama: Olcay ENGİN KAYMAZ

Işık Tasarımı: Taner AYDIN

ALAZ: Batur BÜKLÜ (Yılmaz Berkay GÜNAY)

CEMRE: Berfu ELMAS (Nisa Deniz EKMEKÇİ)

ŞAMAN: Melike MANAV, Alican GÜÇOĞLU

BABA: Arda ERKARA, Alican GÜÇOĞLU

4 RUH: Melis GÜLMEN, Eda Y. DÜRÜM, Naz ÖZAKINCI BÜKLÜ, Murat ÖZTEKİN, Merve TOPALDEMİR, Berkay TOPÇUOĞLU

AVCILAR: Julia HARTMANN, Asena ÖKTE, Naz KURTULUŞ, Nisa Deniz EKMEKÇİ Buket POLAT, Zeynep GÜÇOĞLU, Gizem ATİK TUNCAY, Cenk Tan KARAYEL, Arda ERKARA, Yılmaz Berkay GÜNAY, Agit İŞCAN, Can BEZİRGANOĞLU, Ami NAITO, Ayşe ARAS

Her iki eserde 17 Mart, saat 20.00’de dünya prömiyeri yapacak. Ayrıca, eserler, 19, 20, 22, 23 ve 25 Mart'ta bale severlerle buluşmaya devam edecek.