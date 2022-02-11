İstanbullu Gelin’in yıldızları 'Sırça' isimli tiyatroda bir araya geliyor

Bir döneme damgasını vuran “İstanbullu Gelin” dizisinde gelin-kayınvalideyi canlandıran Aslı Enver ve İpek Bilgin’le 3 yıl sonra yeniden aynı projede yer alacak. Güven Murat Akpınar da onlara eşlik edecek. Oyun, kırılgan insanların hikâyesini sahneye taşırken, iddialı performanslara da sahne olacak.

20. yüzyılın en büyük tiyatro yazarlarından olarak bilinen Tennessee Williams’ın ilk eserinden Hira Tekindor tarafından çevrilen, İbrahim Çiçek’in yönetmenliğini, BKM, Craft ve IdPro’nun yapımcılığını üstlendiği oyun, 22 Mart’ta Maximum Uniq Hall’da prömiyerini yapacak.

15 Şubat’ta biletleri satışa sunulacak olan 'Sırça’nın uygulayıcı yapımcılığını Duygu Bayram, dekor ve ışık tasarımını Kerem Çetinel, kostümünü Nihal Kaplangı, müziklerini ise Ömer Sarıgedik yaptı.