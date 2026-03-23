İtalyan oyuncu Denise Capezza “Operasyon Alesta” dizisinin kadrosunda

Üs Yapım imzalı 'Operasyon Alesta', teknik hazırlıklarını sürdürürken oyuncu kadrosunu iddialı bir isimle güçlendirdi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; son olarak 'Şakir Paşa Ailesi' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Denise Capezza, projenin kadrosuna dahil oldu.





DENISE CAPEZZA, ISABELLE MOREAU KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK



Projenin ana kadrosuna katılan Denise Capezza, Isabelle Moreau karakterine hayat verecek. Senaryoda kilit bir noktada yer alan Isabelle, hikaye akışında Julian (Fırat Çelik) ile stratejik bir iş birliği içerisinde olacak.





GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU



Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturduğu, senaryosunu ise Onur Böber’in kaleme aldığı dizide; stratejik kararların odağındaki Deniz Kurmay Albay Levent Yıldırım rolüyle Cem Bender yer alıyor. Operasyon sahasının dinamizmini yansıtan SAT komandosu Arda Boran karakteriyle Onur Seyit Yaran ve olayları yerinde takip eden muhabir Nehir Bozdoğan rolüyle Meltem Akçöl izleyici karşısına çıkacak.