İzlenme rekorları kıran yeni Netflix filmi: People We Meet on Vacation
Emily Henry’nin 'People We Meet on Vacation' (Tatilde Tanıştığımız İnsanlar) adlı romanından uyarlanan Netflix filmi, yayınlandığı ilk hafta sonunda 17,2 milyon izlenmeye ulaşarak dijital platformun en çok izlenen içerikleri arasına girdi. Dünya çapında büyük ilgi gören bu yapıma biraz daha yakından bakalım.
Netflix, Emily Henry’nin çok satanlar listesinde yer alan 'People We Meet on Vacation' kitabından uyarlanan yeni filmiyle, ocak ayında izleyicilerle buluşarak sıcak bir romantik komedi sunuyor. Bu yapım, yazarın sinemaya uyarlanan ilk eseri olmasıyla dikkat çekiyor.
İNGİLİZCE FİLMLER LİSETESİNDE ZİRVEDE
Platformun güncel verilerine göre, 9 Ocak’ta izleyiciyle buluşan romantik komedi yapımı, 5-11 Ocak haftasında Netflix’in İngilizce filmler listesinde zirveye yükseldi.
ORİJİNAL ESERE OLAN İLGİ YENİDEN CANLANDI
Filmin yakaladığı bu başarı, uyarlandığı orijinal esere olan ilgiyi de tekrar canlandırdı. Emily Henry imzalı roman, bu ilginin ardından hem New York Times Çok Satanlar hem de Amazon’un popüler kitap listelerine yeniden giriş yaptı.
'PEOPLE WE MEET ON VACATION' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Biri kuralcı bir edebiyat öğretmeni olan Alex, diğeri ise özgür ruhlu bir seyahat yazarı olan Poppy... Hikâye, her yaz birlikte platonik tatillere çıkan bu iki dostun, yıllar içinde arkadaştan sevgiliye dönüşme sürecini konu alıyor...