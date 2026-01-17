İzlenme rekorları kıran yeni Netflix filmi: People We Meet on Vacation

ORİJİNAL ESERE OLAN İLGİ YENİDEN CANLANDI



Filmin yakaladığı bu başarı, uyarlandığı orijinal esere olan ilgiyi de tekrar canlandırdı. Emily Henry imzalı roman, bu ilginin ardından hem New York Times Çok Satanlar hem de Amazon’un popüler kitap listelerine yeniden giriş yaptı.