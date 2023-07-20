Jeffrey Dahmer kurbanlarının ailelerinden tepki var

Evan Peters'ın seri katil Jeffrey Dahmer'ı canlandırdığı Netflix dizisi "Monster: The Jeffrey Dahmer Story" geçen hafta 13 dalda Emmy ödülüne aday gösterildi. Dizide Dahmer'i canlandıran Evan Peters da En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Emmy adaylığı kazandı. Ancak dizi ve bu adaylıklar Dahmer'in kurbanlarının ailelerinin tepkisini çekti. Aileler Dahmer vahşetinin dramatize edilmesini onaylamadıklarını, bu durumun sevdiklerinin acılarından çıkar sağladığını düşündüklerini söylüyor.

'KURBANLARIN YAKINLARININ DUYGULARINI DİKKATE ALMIYOR'

Dahmer'in davası sırasında birkaç kurbanın ailesini temsil etmiş olan Thomas Jacobson, da adaylıklar ilgili eleştirilerini sıraladı. Jacobson, bu tasvirlerin izleyicileri şiddetin gerçek hayattaki sonuçlarına karşı duyarsızlaştırabileceğini, Dahmer gibilerin eylemlerini normalleştirebileceğini söylüyor. Jacobson, dizinin, kurbanların yakınlarının duygularını ve mahremiyetini dikkate almadığını; kâr ve eğlencenin, toplumun güvenliğinden ön plana çıkarıldığını düşünüyor.

KENDİLERİNE DANIŞILMADIĞI İDDİASI VAR

Aileler ayrıca, yapımcı Ryan Murphy'nin aksi yöndeki iddialarına rağmen, kendilerine danışılmaması veya dizinin yapımına dahil edilmemelerine de tepkili.