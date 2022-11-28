‘JEKYLL & HYDE’ müzikali için yeni tarihler açıklandı

Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Jekyll & Hyde’ müzikali, Antre Production yapımıyla sahnelenmeye başladı.

Hayko Cepkin, Elçin Sangu, Nermin Koçak, Umut Kurt, Cenk Bıyık ve Fatih Al’ın kadrosunda yer aldığı müzikal sahnede 45 kişilik dev bir ekip tarafından sergileniyor.

Yönetmenliğini Taner Tunçay, genel sanat yönetmenliğini Malcolm Keith Kay, yaratıcı yapımcılığını Feri Baycu Güler, müzik direktörlüğünü Tuluğ Tırpan koreografisini ise Seda Özgiş Kaleci’nin üstlendiği oyun Türkiye’de sahnelenen en büyük bütçeli Broadway uyarlamalarından biri.

ÖNCE İSTANBUL ARINDAN ANKARA’DA SAHNELENECEK

Başrolünde Hayko Cepkin ve Elçin Sangu’nun yer aldığı oyun 01 Aralık, 05 Aralık ve 29 Aralık’ta İstanbul Zorlu PSM’de; 26 Aralık’ta ise Congresium Ankara’da seyircisi karşısına çıkacak.