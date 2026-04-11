Jennifer Lopez, yeni filmi "Office Romance" öncesi "romantik komedi dönemime döndüm" dedi
Jennifer Lopez, kariyerinde ikonikleşen romantik komedi türüne iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Sanatçı, başrolünü Brett Goldstein ile paylaştığı yeni projesi "Office Romance" öncesinde, bu türdeki geçmişini ve sinema dünyasında unutulmaz bir yer edinen "Maid in Manhattan" filmine ait arşiv karelerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Jennifer Lopez, yeni filmi "Office Romance"in izleyiciyle buluşmasına sayılı günler kala, 2002 yılında Ralph Fiennes ile başrolü paylaştığı romantik komedi klasiği "Maid in Manhattan" (Aşk Masalı) setinden daha önce yayınlanmamış kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.
"ŞİMDİ 'OFFICE ROMANCE' İLE YENİDEN ROMANTİK KOMEDİ DÖNEMİMDEYİM"
Fotoğraflarda Fiennes’ın yanı sıra Stanley Tucci, merhum Bob Hoskins ve Natasha Richardson gibi isimlerle olan anılarına yer veren sanatçı, duygularını şu sözlerle ifade etti:
“Çok fazla duygu! Çok güzel anılar! Ve şimdi Office Romance ile yeniden romantik komedi dönemimdeyim. Bu bizim mutlu dönemimiz!”
"YİRMİ KÜSÜR YIL SONRA HALA MARISA VENTURA'YI DÜŞÜNÜYORUM"
Lopez ayrıca filmdeki Marisa Ventura karakterine olan bağlılığını yaptığı bir diğer paylaşımda şu sözlerle dile getirdi:
“Yirmi küsur yıl sonra hala Marisa Ventura'yı düşünüyorum. Kendisine ait olmayan mermer lobilerde ve yüksek kaliteli çarşafların arasında hareket eden ama sanki onlara sahipmiş gibi asil duran bekar bir anne...”
ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR HİKAYE: "OFFICE ROMANCE"
Bu yaz Netflix'te yerini alacak olan Office Romance, Lopez’in klasik, "masum" romantik komedi çizgisinden biraz uzaklaşacağının sinyallerini veriyor. Yönetmen koltuğunda Ol Parker’ın oturduğu yapımın senaryosu ise Joe Kelly ve başrol oyuncusu Brett Goldstein’a ait.
Lopez, filmin tonu hakkında Andy Cohen’e şu açıklamalarda bulunmuştu:
“Bu, alıştığınız o tatlı ve masum JLo romantik komedilerinden değil. Şakalar biraz daha patavatsız. 'Something About Mary' tarzı gibi düşünün.”