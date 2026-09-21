Jülide Kural kimdir? Jülide Kural ve Kadir İnanır evli miydi?

Kadir İnanır'ın vasiyetinin açıklanması beklenirken aile fertlerinden bazılarına gerekli tebligatların ulaşmaması nedeniyle bu açıklama ileri bir tarihe bırakıldı. Ancak bu süreçte vasiyetteki detaylar belli oldu. Kadir İnanır mirasını Jülide Kural'a bıraktı.

Jülide Kural ve Kadir İnanır, uzun yıllardır devam eden birliktelikleriyle magazin dünyasının dikkat çeken çiftleri arasında yer alıyordu. Peki, Jülide Kural ve Kadir İnanır evli mi, neden evlenmediler?

KADİR İNANIR İLE EVLİ DEĞİLLERDİ

Jülide Kural ile Kadir İnanır resmi olarak evli değildi. İkili 1999 yılında "Bütün Çocuklarım" dizisinin setinde tanıştı. İkilinin 2002 yılından bu yana resmi bir evlilik bağı olmaksızın birlikte oldukları bilinmektedir.

Kadir İnanır'ın biyolojik bir çocuğu da bulunmamaktadır.

TÜM VASİYETİ HAYAT ARKADAŞINA BIRAKTI

Kadir İnanır vasiyetine dair avukatlardan şu açıklama geldi:

"Sayın Kadir İnanır, mirasından doğan tüm maddi ve manevi haklarını müvekkilimiz ve hayat arkadaşı Sayın Jülide Kural’a bırakmıştır. Mirasın açıldığı tarihte Jülide Kural’ın hayatta olmaması halinde ise tüm mirasının İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfına eşit olarak dağıtılmasını isteyen Kadir İnanır vasiyetnamesini ‘Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır’ diyerek sonlandırmıştır."