Kadir İnanır'ın kurbağa koleksiyonu nedir?

İddialara göre, sanatçının İstanbul ve Ordu gibi illerde yaklaşık 600 milyon liralık gayrimenkulü, 50 milyon liralık saat koleksiyonu, kurbağa figürlerinde oluşan 3 bin parçalık, 35 milyon liralık bir koleksiyonu, bankalarda nakit 200 milyon lirası var. Vasiyeti açıklanmadığı halde, sanatçının malvarlığı üzerinden bu hesaplamaların nasıl yapıldığı, evlerin kıymetinin nasıl belirlendiği bilinmiyor, yapılan hesaplamalar tahminden öte değil, gerçeği de yansıtmıyor.