Kadir İnanır'ın kurbağa koleksiyonu nedir?
Türk sinemasının "Kadir İnanır"ı, yalnızca rol aldığı ikonik filmler ve karizmatik duruşuyla değil, özel hayatındaki tutkulu koleksiyoner kimliğiyle de dikkat çekiyor. Kadir İnanır’ın en şaşırtıcı ve kıymetli hobisi ise şüphesiz farklı ülkelerden topladığı devasa kurbağa koleksiyonu...
Türk sinema tarihinin önemli oyuncularından Kadir İnanır 26 Haziran 2026 tarihinde vefat etti. Sanatçı ölümü öncesinde bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Vefatı sonrası mal varlığı merak edilen Kadir İnanır'ın bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü olduğu bunun yanı sıra yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da bulunduğu iddia edilmişti.
Usta oyuncunun lüks marka saatlerini, çakmak koleksiyonunu, özel işlemeli yüzüklerini ve farklı ülkelerden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürünün yer aldığı koleksiyonunu da kime bıraktığı merak ediliyordu.
İddialara göre, sanatçının İstanbul ve Ordu gibi illerde yaklaşık 600 milyon liralık gayrimenkulü, 50 milyon liralık saat koleksiyonu, kurbağa figürlerinde oluşan 3 bin parçalık, 35 milyon liralık bir koleksiyonu, bankalarda nakit 200 milyon lirası var. Vasiyeti açıklanmadığı halde, sanatçının malvarlığı üzerinden bu hesaplamaların nasıl yapıldığı, evlerin kıymetinin nasıl belirlendiği bilinmiyor, yapılan hesaplamalar tahminden öte değil, gerçeği de yansıtmıyor.
KADİR İNANIR'IN KURBAĞA KOLEKSİYONU NEDİR?
İddialar içerinde dikkat çeken konulardan birisi sanatçının kurbağa figürlerinde oluşan koleksiyonu. Kadir İnanır bu koleksiyonun varlığını 2010 yılında Bugün Gazetesi'ne verdiği bir röportajda açıklamıştı.