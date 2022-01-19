Kalben’den bir ilk! Yeni albümü Metaverse’de tanıtıldı

Alternatif sahnenin başarılı isimlerinden Kalben tüm dünyada büyük yankı uyandıran metaverse evreninde Türkiye’deki ilk albüm lansmanını hayata geçirdi. Şarkıcı Btc Turk Pro sponsorluğunda 'Eski Dünyanın Yangını' adlı albümünün lansmanını sanal evrende yaptı.

17 Ocak’ta Zorlu PSM Touché’de düzenlenen albüm tanıtımının Decentraland Metaverse’üne uyarlanan yayınına binden fazla katılımcı kendi avatarlarıyla katıldı.

"BU AKŞAM AVATARLARIMIZLA BURADAYIZ"

Kalben; ilk kez yapılan bu etkinlikten duyduğu heyecan ve mutluluğu dile getirerek katılımcıları selamladı. Dinleyicilere hem Türkçe hem İngilizce seslenen Kalben; “Bu akşam burada avatarlarımızlayız ama yine de birbirimize sarıldığımızdan eminim’’ dedi. Yeni albümünden şarkıları seslendiren Kalben, etkinliğin doğum gününe denk gelmesi vesilesiyle doğum gününü de kutladı.

Yaklaşık 2 yıldır albüm üzerine çalıştığını söyleyen Kalben, "Müzisyenlerin ve sahne emekçilerinin özellikle hayatlarının değersizleştiği ve sektörün tamamen yaşamının durduğu iki yılda, biz motive olmak ve aslında hayata bağlanmak için bu albümü yaptık" dedi.