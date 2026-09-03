Kalbimin Rotası Karadeniz konusu ne, oyuncuları kim? Kalbimin Rotası Karadeniz nerede çekildi?

Kalbimin Rotası Karadeniz nerede çekildi?

Kalbimin Rotası Karadeniz çekimleri Doğu Karadeniz’in öne çıkan üç şehrinde gerçekleştirildi. Yapımda Trabzon, Rize ve Artvin başta olmak üzere bölgenin doğal ve kültürel dokusunu yansıtan mekanlar kullanıldı.

Trabzon, tarihi yapıları ve kültürel mirasıyla hikâyenin önemli duraklarından biri olurken Rize, çay bahçeleri ve yaylalarıyla yapımın görsel dünyasına katkı sağlıyor. Artvin ise dağları, vadileri ve doğal alanlarıyla Karadeniz yolculuğunun dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor.

Dizide bu şehirler yalnızca çekim mekanı olarak kullanılmıyor. Bölgenin coğrafyası ve kültürü, karakterlerin yolculuğunun önemli parçalarından biri olarak hikâyeye eşlik ediyor.