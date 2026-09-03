Kalbimin Rotası Karadeniz konusu ne, oyuncuları kim? Kalbimin Rotası Karadeniz nerede çekildi?
Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel’in başrollerini üstlendiği Kalbimin Rotası Karadeniz, Doğu Karadeniz’in eşsiz doğal ve kültürel mirasını ekranlara taşıyor. Dizinin ilk bölümünün ardından çekim lokasyonları ve yayınlandığı platform ise merak konusu oldu. Peki, Kalbimin Rotası Karadeniz konusu nedir, nerede çekildi?
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Go Türkiye projesi kapsamında hazırlanan Kalbimin Rotası Karadeniz, Doğu Karadeniz’in doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını hikâye anlatımıyla ekrana taşıyor. Başrollerini Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu’nun üstlendiği yapım, klasik televizyon dizilerinden farklı olarak dijital platform üzerinden izleyiciyle buluşuyor.
Kalbimin Rotası Karadeniz nerede çekildi?
Kalbimin Rotası Karadeniz çekimleri Doğu Karadeniz’in öne çıkan üç şehrinde gerçekleştirildi. Yapımda Trabzon, Rize ve Artvin başta olmak üzere bölgenin doğal ve kültürel dokusunu yansıtan mekanlar kullanıldı.
Trabzon, tarihi yapıları ve kültürel mirasıyla hikâyenin önemli duraklarından biri olurken Rize, çay bahçeleri ve yaylalarıyla yapımın görsel dünyasına katkı sağlıyor. Artvin ise dağları, vadileri ve doğal alanlarıyla Karadeniz yolculuğunun dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor.
Dizide bu şehirler yalnızca çekim mekanı olarak kullanılmıyor. Bölgenin coğrafyası ve kültürü, karakterlerin yolculuğunun önemli parçalarından biri olarak hikâyeye eşlik ediyor.
Kalbimin Rotası Karadeniz konusu ne?
Kalbimin Rotası Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginlikleri arasında ilerleyen keşif odaklı bir hikâyeyi anlatıyor.
Yapımda iki ana karakterin Karadeniz boyunca çıktığı yolculuk üzerinden bölgenin farklı şehirleri, doğal güzellikleri, tarihi noktaları ve yerel kültürü izleyiciye aktarılıyor. Trabzon’dan başlayan rota Rize ve Artvin’e uzanırken karakterlerin yaşadığı deneyimler, bölgenin turizm potansiyelini de hikâyenin bir parçası haline getiriyor.
Bu yönüyle yapım, yalnızca bir kurgu hikâyesi anlatmak yerine Türkiye'nin Karadeniz coğrafyasını uluslararası izleyiciye tanıtmayı da amaçlıyor.
Kalbimin Rotası Karadeniz oyuncuları kimler?
Yapımın başrollerini son dönemin dikkat çeken oyuncularından Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu paylaşıyor.
Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakterlerin Karadeniz coğrafyasındaki yolculuğu, dizinin hikâyesinin merkezinde bulunuyor. Oyuncuların yanı sıra yapımın kamera arkasında da deneyimli bir ekip görev alıyor.