Kaleidoscope dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Kaleidoscope dizisinin izleme sırası neden fark etmiyor?

Netflix, yeni içerikleri izleyici ile buluşturmaya devam ediyor. Kaleidoscope isimli dizi de 1 Ocak 2023 itibarıyla 8 bölümünün tamamlıyla Netflix'teki yerini aldı.Yapımın bölümleri, diğer dizilerde gördüğümüzün aksine herhangi bir sıralama olmadan izlenebiliyor. Yayına girdiği günden itibaren dikkat çeken Kaleidoscope dizisi konusu ve oyuncularına yakından bakalım...

Kaleidoscope dizisi konusu

Netflix'in sitesinde yer alan bilgilere göre dizinin konusu şöyle: “Usta bir hırsız, ekibiyle beraber 7 milyar dolarlık destansı ve ayrıntılı bir soyguna girişir. Ancak ihanet, açgözlülük ve diğer tehditler planlarını bozar. "

Kaleidoscope dizisi oyuncu kadrosu

Kaleidoscope’un başrolünde Better Call Saul, Breaking Bad, The Mandalorian ve The Boys gibi yapımlarda da oynamış olan Giancarlo Esposito, Leo Pap rolüyle yer alıyor.



Dizide yer alan diğer oyuncular ise şöyle: Paz Vega, Rosaline Elbay, Tati Gabrielle, Jai Coutney, Peter Mark Kendall, Jordan Mendoza, Rufus Sewell, Soojeong Son, Hemky Madera, Niousha Noor ve Bubba Weiler.

Kaleidoscope dizisinin izleme sırası neden fark etmiyor?

Kaleidoscope, bildiğimiz diğer dizilerin aksine farklı bir izleme sistemine sahip. Hemen hemen bütün dizilerin standart bir izleme sırası olur. İlk bölüm ile başlar ve daha sonra sıra sıra 2., 3., 4. ve sonrası bölümlere geçersiniz. Bunu yeni Netflix dizisi “Kaleidoscope” ile de yapabilirsiniz ancak dikkat çeken içerikte bunu yapmak zorunda değilsiniz.

Diziyi çok ilginç şekilde istediğiniz bölümden başlayarak izleyebiliyorsunuz ve hangi bölümden başlarsanız başlayın anlatılan konuyu eksiksiz ve tam olarak görmenizi sağlıyor. Ayrıca diziyi hangi sıra ve şekilde izlerseniz izleyin hikâye her zaman soygunun gerçekleştiği ‘Beyaz’ adlı son bölüm ile sonlanıyor. Bu şekilde de izleyicilerin farklı bakış açılarıyla aynı sona ulaşması ve yaşanan olayları kendi yorumlarıyla bitirmesi amaçlanıyor.

Kaleidoscope nasıl izleniyor?

Netflix, diziyle ilgili şu bilgiyi veriyor: Suç antolojisi, farklı renklerle adlandırılan sekiz bölümden oluşuyor, ancak onları kronolojik sırayla izlemeyeceksiniz. İzleyiciler ilk yedi bölümü farklı bir sırayla izleyecek ama herkes aynı finale gelerek soygunun aşağı inmesine tanık olacak.

Eric Garcia ise diziyle ilgili şu bilgiyi veriyor: "Soygundan önce geçen beş bölüm var, soygundan sonra geçen iki bölüm var ve ardından beyaz bölüm (final) geliyor. Fikir şu ki, beyaz bölümü izlediğinizde, öncesinde ve sonrasında ima edilen şeylere gerçek cevaplar öğreniyorsunuz. Gerçekten herkesin gerçek motivasyonlarını öğreniyorsunuz".

Neden her bölüme farklı bir renk adı veriliyor?

Kaleydoskop, içine bakıldığında renkli desenler görülen bir aygıttır. Dizidekiki her bölüm de bir kaleydoskopta görebileceğiniz renklerin adını taşıyor ancak bu seçimin başka nedenleri de var. Yönetici yapımcı Russell Fine, "Her bölümü bir renk olarak alırsanız, bir araya geldiklerinde tüm bu renkler beyaz olur" diye açıklıyor.

Dizi kronolojik sırayla mı çekildi?

Hikayeye sadık kalarak, Kaleidoscope kronolojik sırayla çekilmedi. Bob Goodwin'i canlandıran Jai Courtney, "Hikayenin neresinde olduğumuza dair tam bir kafa karışıklığı yaşadığım anlar oldu" diye espri yapıyor.

Kaleidoscope dizisinin rastgele izleyebileceğiniz bölümlerin isimleri ise şu şekilde;

Siyah

Sarı

Yeşil

Mavi

Turuncu

Mor

Kırmızı

Pembe

Beyaz (son bölüm)





Kaleidoscope dizisi fragmanı