Kalıcı dövme yaptırmadan bilmeniz gereken 6 madde
Dövme deneyiminin başarılı ve mümkün olduğunca acısız olmasını sağlamak için ön hazırlık olarak yapabileceğiniz bazı şeyler var. Süreci iyice anlamak, vücudunuzu gerektiği gibi hazırlamak ve sonrasında dövme yaptırdığınız bölgeye iyi bir bakım yapmak önem arz ediyor.
Trendler, gençlik rüzgarı, sevgilinize sevginizi gösterme şekli... Tarihi M.Ö. 3 binli yıllara dayanan dövme, günümüzde de meraklısı giderek artan bir akım olmaya devam ediyor.
İşte ilk kez dövme yaptıracaksanız bilmeniz gereken 6 şey:
1- DÖVME MODELİNE KARAR VERİN
Öncelikle yaptırmak istediğiniz dövmeye karar vermelisiniz. Bu noktada internetten bir model bulmaktansa kendi fikrinizle oluşturduğunuz bir model seçmeniz daha sağlıklı olacaktır.
2- DÖVME SANATÇILARI HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPIN
Gerek hijyen açısından, gerek kullanılan mürekkep açısından, gerek dövme sanatçısının bilgi ve deneyimi açısından dövme yaptırmadan önce derin bir araştırma yapmanız gerekir.
3- DÖVME YAPILAN MALZEMELERİN KALİTESİNİ MUTLAKA ARAŞTIRIN
Kronik alerji hastalığı, sedef hastalığı, ya da herhangi bir deri hastalığı olanlara dövme kesinlikle önerilmiyor. Yara izi, ben ve birtakım izleri kapattırmak için dövme yaptırılması da onaylanmıyor çünkü bende oluşabilecek herhangi bir değişikliğin dövmenin kapatmasından dolayı takibinin yapılması zorlaşıyor. Vücudun görünen bir yerine yaptırılan dövmeden, bazen aile baskısı, bazen de ayrılık gibi nedenlerle ve pişmanlıklarla kişi bir an önce kurtulmak istiyor. Dövme sildirme işlemi bu sebeplerden dolayı bir hayli yaygınlaşmış durumda.