Kalıcı dövme yaptırmadan bilmeniz gereken 6 madde

3- DÖVME YAPILAN MALZEMELERİN KALİTESİNİ MUTLAKA ARAŞTIRIN

Kronik alerji hastalığı, sedef hastalığı, ya da herhangi bir deri hastalığı olanlara dövme kesinlikle önerilmiyor. Yara izi, ben ve birtakım izleri kapattırmak için dövme yaptırılması da onaylanmıyor çünkü bende oluşabilecek herhangi bir değişikliğin dövmenin kapatmasından dolayı takibinin yapılması zorlaşıyor. Vücudun görünen bir yerine yaptırılan dövmeden, bazen aile baskısı, bazen de ayrılık gibi nedenlerle ve pişmanlıklarla kişi bir an önce kurtulmak istiyor. Dövme sildirme işlemi bu sebeplerden dolayı bir hayli yaygınlaşmış durumda.