Kanal D yayın akışı 31 Aralık 2022: Yılbaşında Kanal D'de neler var?
2023 yılı için geri sayım başladı... Yılbaşına evde giren kişiler televizyonda hangi program ve dizilerin olacağını merak ediyor. Peki Yılbaşında Kanal D'de neler var? İşte 31 Aralık Kanal D yayın akışı...
2023 yılına girmemize çok az bir süre kaldı. Yılbaşı akşamını televizyon izleyerek geçirmek isteyenler yılbaşı özel programlarını araştırmaya başladı. Kanallar peş peşe yılbaşı akşamı TV yayın akışını duyurdu. Bu sene de yayın akışında birbirinden eğlenceli programlar ve diziler yer alıyor. Peki Yılbaşında Kanal D'de neler var? İşte 31 Aralık Kanal D yayın akışı... (Bu yazının ardından Yılbaşında televizyonda hangi programlar var? makalemizi de okuyabilirsiniz.)
31 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
İlgiyle takip edilen Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü saat 20:00'de ekrana gelecek. 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümün konukları Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Berkay, Fatih Ürek, Koray Avcı, Arif Susam, Bülent Serttaş, Safiye Soyman, Berdan Mardini ve Tanyeli oluyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Küçük Ağa
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda’nın Mutfağı
- 14:00 O Kız
- 16:15 Camdaki Kız
- 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
- 01:00 O Kız
- 02:50 Yabancı Sinema
- 04:50 Müzik Arası
- 05:30 Kavak Yelleri