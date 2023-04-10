Kanal D'den yazlık dizi Dönence geliyor! Dönence dizisi konusu nedir?

Yazın yaklaşmasıyla beraber yazlık diziler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Kanal D İç Yapımlar'ın yapımcılığını üstleneceği, yönetmenliğini Kerem Çakıroğlu'nun yapacağı Dönence, Foça'da çekilecek.

Dönence dizisi geliyor

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kanal D’nin yaz sezonu için çekeceği ilk dizi belli oldu. Kanal D İç Yapımlar’ın imza atacağı “Dönence” adlı dizinin yönetmen koltuğuna Kerem Çakıroğlu oturacak. Foça’da çekilecek olan yazlık diziyi Nuray Uslu kaleme alıyor. “Dönence” bir gençlik hikâyesini konu alacak.

Konusu ne?

“Exceptional” adlı İsrail formatından yola çıkılarak çekilecek olan projede Gülce adında asperger sendromlu kardeşi olan Gece adlı genç kızın hikâyesi ekrana taşınacak. Kardeşinin eğitim göreceği okul için İstanbul’dan taşınması Gece’nin bütün hayatını değiştirecek. Dizinin nisan sonu mayıs başı sete çıkması planlanıyor. Cast görüşmeleri geçen günlerde başladı. Kanal D “Dönence” dışında yaz için bir dizi projesi daha ekrana getirmeyi planlıyor.