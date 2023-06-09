Kanal D’nin yeni dizisi 'Dönence'nin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

Yaz sezonunun gelmesi birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı da başladı. Kanal D’nin; D Media imzalı, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu yeni dizisi 'Dönence'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Çekimlerinin İzmir Foça’da devam ettiği Dönence’nin yayınlanan ilk tanıtımı büyük ilgi gördü.

Dönence dizisi konusu ne?

Yakında izleyici karşısına çıkacak olan Dönence’nin genel hikayesi şöyle;

Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul’un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul’da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça’da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar’a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür’le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece’den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece’nin sevgilisi Emir’in Foça’ya gelişiyle ikilinin arasında alışması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir?

Dönence dizisi uyarlama mı?

Dönence, Cannes'dan ödülle dönen “Exceptional” isimli dizinin uyarlaması… İsrail formatlı, orijinal adı “Exceptional” olan dizi farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü’ne layık görüldü.

Dönence dizisi oyuncuları

Caner Topçu

Sümeyye Aydoğan

Didem İnselel

Ülkü Hilal Çiftçi

Doğa Karakaş

Atakan Hoşgören

Nazlı Çetin

Can Kızıltuğ

Şebnem Doğruer

Mesut Yılmaz

Edanur Gülbudak

Dönence dizisi fragmanı