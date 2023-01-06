Kanal D’nin yeni dizisi Veda Mektubu'nun konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Yeni bir dizi daha ekran macerasına hazırlanıyor. Veda Mektubu dizisi “Gücünü umuttan alan gerçek bir aşk hikayesi…” sloganıyla dikkat çekiyor. Çekimlerine ocak ayında İstanbul’da başlanacak olan Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosuna, konusuna yakından bakalım...

Veda Mektubu dizisi künye

Kanal: Kanal D

Yayın günü: Henüz belli değil

Dizinin özeti: Dizi, yıllar önce bir mektup yüzünden ayrılan aşıkların çocukları üzerinden gelişecek hesaplaşmayı ekrana getirecek.

Başrol oyuncuları: Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar

Yönetmen: Deniz Çelebi Dikilitaş

Senaryo: Deniz Akçay

Veda Mektubu dizisi konusu nedir?

Dizi, yıllar önce bir mektup yüzünden ayrılan aşıkların çocukları üzerinden gelişecek hesaplaşmayı ekrana getirecek.

Veda Mektubu oyuncuları kimler?

Veda Mektubu oyuncu kadrosunda;