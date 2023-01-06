Kanal D’nin yeni dizisi Veda Mektubu'nun konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi 'Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Hikâyeyi Gamestory,'nin üstlendiği Veda Mektubu'nun konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Yeni bir dizi daha ekran macerasına hazırlanıyor. Veda Mektubu dizisi “Gücünü umuttan alan gerçek bir aşk hikayesi…” sloganıyla dikkat çekiyor. Çekimlerine ocak ayında İstanbul’da başlanacak olan Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosuna, konusuna yakından bakalım...
Veda Mektubu dizisi künye
Kanal: Kanal D
Yayın günü: Henüz belli değil
Dizinin özeti: Dizi, yıllar önce bir mektup yüzünden ayrılan aşıkların çocukları üzerinden gelişecek hesaplaşmayı ekrana getirecek.
Başrol oyuncuları: Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar
Yönetmen: Deniz Çelebi Dikilitaş
Senaryo: Deniz Akçay
Veda Mektubu dizisi konusu nedir?
Dizi, yıllar önce bir mektup yüzünden ayrılan aşıkların çocukları üzerinden gelişecek hesaplaşmayı ekrana getirecek.
Veda Mektubu oyuncuları kimler?
Veda Mektubu oyuncu kadrosunda;
- Nurgül Yeşilçay,
- Selim Bayraktar,
- Rabia Soytürk,
- Emre Kıvılcım
- Bennu Yıldırımlar,
- Hakan Karsak,
- Ümmü Putgül,
- Elif Çakman,
- Hazar Motan,
- Deniz Altan,
- Asya Kasap,
- Hande Eleman,
- Kerem Alp Kabul,
- Elif Uslusoy yer alıyor.