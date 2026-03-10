Kanye West hakkında bilinmeyen 10 gerçek

1. Çocukluğu Çin’de Geçti

Kanye, henüz 10 yaşındayken annesi Dr. Donda West’in öğretim görevlisi olarak görev yapması nedeniyle bir yıl boyunca Çin’in Nanjing şehrinde yaşadı. O dönemde Çinceyi akıcı bir şekilde konuşmaya başlamıştı; hatta bu deneyimin onun görsel sanatlara olan ilgisini tetiklediği söylenir.