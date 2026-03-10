Kanye West hakkında bilinmeyen 10 gerçek

Dünya çapında bir müzik fenomenine dönüşen Kanye West (Ye), 2026 yılındaki dünya turnesi kapsamında rotasını İstanbul’a kırdı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun devasa atmosferinde gerçekleşecek bu tarihi gece için heyecan dorukta. West hakkında bilinmeyen 10 gerçeği paylaşıyoruz...

Kanye West, 2026 yılında İstanbul'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.  Uzun süredir beklenen konser, 30 Mayıs 2026 akşamı İstanbul’daki en büyük etkinlik alanlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadyumunda gerçekleştirilecek.

 KANYE WEST BİLET FİYATLARI

Organizasyon kapsamında sahneye en yakın VIP alanlardan tribünlere kadar geniş bir fiyat aralığı sunuluyor.

Diamond 35.000 TL

Golden 18.000 TL

Silver 12.600 TL

Batı Orta 18.000 TL

Batı Alt 18.000 TL

Doğu Alt 18.000 TL

Batı Alt Premium 23.400 TL

Batı Orta Premium 25.300 TL

İşte Kanye West hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçek...

1. Çocukluğu Çin’de Geçti

Kanye, henüz 10 yaşındayken annesi Dr. Donda West’in öğretim görevlisi olarak görev yapması nedeniyle bir yıl boyunca Çin’in Nanjing şehrinde yaşadı. O dönemde Çinceyi akıcı bir şekilde konuşmaya başlamıştı; hatta bu deneyimin onun görsel sanatlara olan ilgisini tetiklediği söylenir.