Kanye West hakkında bilinmeyen 10 gerçek
Dünya çapında bir müzik fenomenine dönüşen Kanye West (Ye), 2026 yılındaki dünya turnesi kapsamında rotasını İstanbul’a kırdı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun devasa atmosferinde gerçekleşecek bu tarihi gece için heyecan dorukta. West hakkında bilinmeyen 10 gerçeği paylaşıyoruz...
Kanye West, 2026 yılında İstanbul'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir beklenen konser, 30 Mayıs 2026 akşamı İstanbul’daki en büyük etkinlik alanlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadyumunda gerçekleştirilecek.
KANYE WEST BİLET FİYATLARI
Organizasyon kapsamında sahneye en yakın VIP alanlardan tribünlere kadar geniş bir fiyat aralığı sunuluyor.
Diamond 35.000 TL
Golden 18.000 TL
Silver 12.600 TL
Batı Orta 18.000 TL
Batı Alt 18.000 TL
Doğu Alt 18.000 TL
Batı Alt Premium 23.400 TL
Batı Orta Premium 25.300 TL
İşte Kanye West hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçek...
1. Çocukluğu Çin’de Geçti
Kanye, henüz 10 yaşındayken annesi Dr. Donda West’in öğretim görevlisi olarak görev yapması nedeniyle bir yıl boyunca Çin’in Nanjing şehrinde yaşadı. O dönemde Çinceyi akıcı bir şekilde konuşmaya başlamıştı; hatta bu deneyimin onun görsel sanatlara olan ilgisini tetiklediği söylenir.