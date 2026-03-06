Kanye West 11 yıl sonra Avrupa turnesinde: İlk durak İstanbul

Rap dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Kanye West, 11 yıllık uzun bir aradan sonra Avrupa sahnelerine geri dönmeye hazırlanıyor.

Küresel müzik camiasında büyük heyecan yaratan bu kararla birlikte, sanatçının merakla beklenen turnesinin açılış durağı İstanbul olarak belirlendi. Kariyeri boyunca gerçekleştirdiği sahne şovlarıyla sınırları zorlayan West, bu yeni turne serisinin ilk adımını Türkiye’deki hayranlarıyla buluşarak atacak.



KANYE WEST KONSER TARİHİ VE MEKANI



Avrupa turnesinin bu önemli başlangıcı, 30 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşecek. İstanbul’un en yüksek kapasiteli etkinlik alanlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu, bu dev prodüksiyona ev sahipliği yapacak. Sanatçının uzun bir aradan sonra bölgedeki ilk canlı performansı olma özelliğini taşıyan konser için hazırlıklar titizlikle sürdürülürken, etkinlik günü kapılar saat 15.00 itibarıyla açılacak ve dinleyiciler stadyuma kabul edilmeye başlanacak.





BİLET SATIŞ TAKVİMİ VE ÖN KAYIT SÜRECİ



Konsere gösterilecek yoğun ilgi nedeniyle bilet satış süreci iki aşamalı bir takvimle yönetilecek. Bilet alımında öncelik hakkı sağlayacak olan ön kayıt dönemi, 5 Mart akşamı saat 20.00’de başlayıp 9 Mart saat 15.00’e kadar devam edecek. Bu sürecin hemen ardından, yine 9 Mart günü saat 15.00 itibarıyla genel satış aşamasına geçilecek. Turnenin açılış konseri olması sebebiyle biletlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör TemaCC (@temacc)'in paylaştığı bir gönderi



KANYE WEST İSTANBUL KONSERİ BİLET FİYATI

Kanye West İstanbul konser bilet fiyatlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.