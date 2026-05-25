Kanye West İstanbul konserine Travis Scott sürprizi mi geliyor?

İstanbul, dev bir müzik organizasyonuna hazırlanıyor. Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West’in sahne alacağı konserin, rap dünyasının önemli isimlerinden Travis Scott ile birlikte gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Organizasyonun, uluslararası ölçekte ses getirecek bir prodüksiyon olması hedefleniyor.

Konserin Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılması planlanırken, etkinliğin yalnızca bir konser değil, kapsamlı bir müzik ve görsel şova dönüşeceği belirtiliyor.

TRAVİS SCOTT'UN DA OLMASI BEKLENİYOR

İstanbul Başakşehir Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilecek Kanye West konserinin bu zamana dek dünyada yapılmış en büyük konser rekorunu kırması bekleniyor.

Yoğun ilgi gören konserde konuk sanatçı olarak dünya starı Travis Scott da yer alması bekleniyor.

Aynı zamanda Kanye West’in kızının da konser sırasında sahneye çıkacağı bildirildi.

120 BİN KİŞİLİK REKOR HEDEFİ

Organizasyon yetkilileri, etkinlik kapasitesinin 120 bin kişiye ulaşabileceğini ve bu sayının dünya rekorunu aşabileceğini ifade ediyor. Daha önce 98 bin kişiyle kırılan rekorun üzerine çıkılması halinde İstanbul’un müzik tarihinde yeni bir sayfa açacağı değerlendiriliyor.

Bilet satışlarının yoğun ilgi gördüğü konserin, uluslararası müzik endüstrisinde de dikkatle takip edildiği aktarılıyor.

DEV PRODÜKSİYON VE SAHNE TASARIMI

Konser için hazırlanan sahne tasarımında yüksek ölçekli görsel efektlerin kullanılacağı, lazer, ışık ve havai fişek gösterilerinin etkinliğe eşlik edeceği bildirildi. Ayrıca sahne tasarımında küre formunda özel bir görsel sistemin yer alacağı ve izleyicilerin sahneyi geniş açılı biçimde görebilmesinin hedeflendiği ifade ediliyor.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 70 tonluk ekipmanın Londra’dan İstanbul’a getirileceği ve hazırlıkların yüzlerce kişilik bir ekip tarafından sürdürüldüğü belirtiliyor.

FESTİVAL ALANI VE EK ETKİNLİKLER

Konser öncesinde stadyum çevresinde festival atmosferi oluşturulması planlanıyor. Organizasyon kapsamında DJ performansları ve çeşitli sanatçıların sahne alacağı geniş bir etkinlik alanı kurulacağı ifade ediliyor.

Ayrıca konser günü dışında da sürecek etkinliklerle katılımcılara sürekli bir müzik deneyimi sunulması hedefleniyor. Alanda yaklaşık 30 bin kişilik ek festival bölgesi oluşturulacağı belirtiliyor.

ULAŞIM VE LOJİSTİK DÜZENLEMELER

Etkinlik için geniş kapsamlı ulaşım planlaması yapıldığı, yaklaşık 15 bin araçlık otopark alanının hazırlandığı bildirildi. Organizasyon yetkilileri, katılımcıların toplu taşıma kullanımına da yönlendirileceğini ifade ediyor.

Konser alanına erişimin kolaylaştırılması amacıyla ek metro ve otobüs seferlerinin planlandığı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

CANLI YAYIN VE ULUSLARARASI ETKİ

Organizasyonun yalnızca yerinde izlenen bir etkinlik olmayacağı, aynı zamanda canlı yayınla dünyanın farklı noktalarına aktarılacağı belirtiliyor. Çok kameralı profesyonel bir yayın sistemiyle konserin uluslararası izleyiciye ulaştırılması hedefleniyor.

Etkinliğin, Türkiye’nin kültürel ve turistik tanıtımına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.