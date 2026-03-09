Kanye West İstanbul'da ne zaman konser verecek? Konser biletleri ne kadar?
Müzik dünyasının en tartışmalı ve en etkili isimlerinden biri olan Kanye West (Ye), dünya çapında büyük ses getiren Avrupa turnesinin açılışını yapmak üzere İstanbul'a geliyor. 30 Mayıs 2026 akşamı Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek etkinlikte ön bilet satışı açıldı. Peki, Kanye West İstanbul konseri biletleri ne kadar?
Kanye West, İstanbul’da ilk kez büyük bir sahne alacak. 30 Mayıs 2026 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda düzenlenecek konser, ILS Vision ve TemaCC ortaklığıyla organize ediliyor.
KANYE WEST İSTANBUL KONSERİ BİLET FİYATLARI
Konser için farklı bütçelere uygun birçok bilet seçeneği bulunuyor. Diamond biletler 35.000 TL ile en yüksek fiyatlı kategori olurken, Golden ve Silver biletler sırasıyla 18.000 TL ve 12.600 TL olarak listelendi.
Orta ve alt seviyedeki oturma alanları Batı, Doğu ve Güney bölümlerinde 5.400 TL’den başlayarak 18.000 TL’ye kadar çeşitleniyor. Premium seçenekler ise ekstra konfor ve sahneye yakın ayrıcalıklar sunuyor.
KANYE WEST İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?
Avrupa turnesinin bu önemli başlangıcı, 30 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşecek. İstanbul’un en yüksek kapasiteli etkinlik alanlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu, bu dev prodüksiyona ev sahipliği yapacak.