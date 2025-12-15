Kapağında Danla Bilic’in yer aldığı Elele Aralık 2025/Ocak 2026 sayısı çıktı!

Bu yılın son, yeni yılın ilk sayısında ışıldayan cildi, etkileyici ruhu ve tartışmasız başarısıyla Danla Bilic ile buluşuyoruz. “Herkes beni konuşacak” sözleriyle başlayan hikayesi, şimdi tüm değişimler, dönüşümler, deneyimler sonrasında zirvede “mother of influencers” olarak bir başarı manifestosuna çoktan dönüştü. Bize düşen ise bu yolculuğun labirentlerinde sizi merak ettiklerinize ulaştırmak ve size eşlik etmek.

Dört ayak üzerindeki masalar uzun uzun yıllar boyu bize eşlik etti. Bir aşk mektubundan insanlık tarihini değiştiren buluşa, kaderimizi etkileyen kararlardan sanat tarihimize geçecek eserlere, özel bir fikirden alelade bir karalamaya kadar hepsi bir masada ölümsüzleşti. Masalarımız konuşsaydı, acaba neler anlatırdı? Yaratıcı zihinlerin çalışma masalarında olanların, olmayanların ve daha fazlasının peşine düşüyoruz. Nilay Örnek, İlkay Gürpınar, Dilan Bozyel, Seçkin Pirim, Beren Kayalı, Gizem Saka ve Nuran Evren Şit ile disiplinler arası bir labirentte, farklı çalışma masalarında, bambaşka etki alanlarının haritasını birlikte çıkarıyoruz.

Gündemin hızına yetişmesi güç bir yılın sonunda; pop kültüründen modaya, televizyondan internete oldukça hareketli bir yıl sonu listesiyle karşınızdayız. 2025’in ‘en’lerine birlikte göz atalım mı?

Şehir kendi ritmini yazıyor, atılan her adım şehrin acımasız koreografisinin bir parçası haline geliyor. Her köşe, her kavşak, her adım, her tırmanış insanı şehir hayatının temposuna daha da yaklaştırıyor. Topuklar metronom gibi kaldırıma vururken, hızla ilerleyen hayatın temposuna ve bu ritme ayak uyduruşumuza eşlik ediyor. Her zaman zarif, her zaman genç ve her zaman dikkat çekici... Metropol kaosunun içinde stil hareketsiz durmak değil, kaosun içinde zarifçe koşmaktır. ‘Şehir düşü’nü anlatan moda çekimimizi mutlaka keşfedin!

Bu kış kimse kelepçe sezonuna hazırlanmıyor. Kimse ısınmak için rastgele birine sarılmak da istemiyor. Çünkü geçicisi yakınlık, kalıcı sıcaklık yaratmıyor. Aşk hikayelerinin merkezinden çekilip, kendi “girlhood” evrenimize dönüyoruz. Kız kardeşlik her zaman kazanır!

Yılın kapanış seremonisinde podyumlardan ilham alan kumaşlar, aksesuarlar ve trendlerle şıklığın yeni formülünü keşfediyoruz. Botlar ve çizmeleri askeri disiplinle şehrin ritmini ele geçirirken; diz üstü çizmeler, blok tabanlı botlar, bağcıklı ve kemerli modeller, heykelsi formlara sahip topuklarla kış sezonunun geçit törenine hazırlanın. Sezonun en dikkat çeken geri dönüşü kadifenin tarihsel yolculuğundan modern versiyonuna uzanan yolculuğuna davetlisiniz. Beklemenin büyüsünü yıldız parçalarla kutlayan bir takvimde; sıcak dokular, zamansız stil önerileri ve ışıltılı aksesuarlarla sezonun küçük lükslerini karşılayın. Bu takvimin her numarasında bir sürpriz ve bir stil anı saklı…

Yılbaşı gecesine özel ışıltılı makyaj önerileri, yılın en parlak gecesine özel güzellik ürünleri, cildinizin ihtiyacı olan şipşak güzelliğin formülü kağıt maskeler rehberi, yıpranmayı onaran ve nemi hapseden saç bakımı seçkisi ile yeni yıla hazırız.

Yeni yıl heyecanını yaşatan festivallerden mekanlara uzanan lezzetli ve keyifli duraklar, sezonun kültür-sanat raporu ve Hande Kazanova imzalı, burç burç detaylı astroloji rehberimiz ve çok daha fazlası Elele Aralık 2025/Ocak 2026 sayımızda sizleri bekliyor!

Bir yıl sonu klasiği olarak, Hande Kazanova’nın Elele Dergisi okuyucuları için özel olarak bu yıl 15’inci kez hazırladığı ‘Astroloji 2026’ kitabı, 12 burcu 2026 yılı boyunca neleri beklediğini tüm detaylarıyla anlatıyor. Yeni sayımız, ‘Hande Kazanova ile Astroloji 2026’ kitabı armağanıyla sizleri bekliyor.

Yeni yıla, birlikte umutla bakıyoruz!

