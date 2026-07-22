Kapağında Gupse Özay’ın yer aldığı Elele-Yaz 2026 sayısı çıktı!

Televizyonun renkli ekranında ve beyaz perdede yazdığı, çizdiği, yönettiği ve oynadığı hikayelerle kendini çoktan kanıtlamış bir isim. Aynı zamanda, yeni hikayeler yaratmaya ve yeni yolculuklara yelken açmak konusunda da cesur. Zaten insanı şaşırtmayı seven parlak bir dehadan daha azı beklenemezdi, değil mi? Reklam yazarlığından gişe rekortmeni senaryolara, oyunculuktan yönetmen koltuğuna uzanan kariyer yolculuğu, hiçbir zaman sadece bir başarı hikayesi değildi. Bizce sınırları yok eden, ihtiyaç duyan herkese ilham veren bir cesaret manifestosuydu. Şimdi, Gupse Özay’ın iç dünyasına ve yaşamına odaklandığımız kadar daha önce şahit olmadığımız bambaşka yeteneklerini de konuşmak üzere bir araya geliyoruz. Mutluluğun formülünü “mutlu olmaya çalışmamak” olarak tanımlayacak kadar rasyonel, kadınların yan karakter olma baskısından kurtulmasını dileyecek kadar güçlü bir vizyoner. Başarısı kanıtlanmış büyük bir yetenek, sürprizleri seven çok yönlü bir ruh ve evet, aynı zamanda tamamen kendisi gibi biri. Karşımızda tüm şakacılığı, keyif veren sohbeti, sürprizleri seven tarafı, keskin yaratıcılığı, hoş ciddiyeti ve zamansız aurasıyla özel biri var… Çok yönlü yetenekleriyle sürprizlerle dolu biri, ezber bozan dehasıyla etkileyici bir kariyer. Gösterişli yolculuğunda, doğuştan sahip olduğu yıldız tozuyla herkesi büyülemeye devam ediyor. Beklenen o büyük an geldi... Alkışlarınızla karşınızda Gupse Özay!

Yeni ‘jön’ bulundu! Son dönemde ‘Yaz Evi’ filmiyle karşımıza çıkan Onur Seyit Yaran ile bir araya geliyoruz. 1996’nın sıcak yaz günlerinde filizlenen bir aşk hikayesinin başrolü olan Yaran, canlandırdığı Sinan karakteriyle yalnızca nostaljik bir dönemi değil, cesaretin, ilk aşkın ve zamana direnen duyguların da izini sürüyor. Yeni projesi, karakterine hazırlanma süreci ve yaz planlarını konuştuğumuz özel sohbete davetlisiniz.

Sağlam aşk, sağlam vücutta bulunur. Spor ayakkabılarınızı bağlayın, kilometrelerce koşun ve kalp atışlarınızı hızlandırın… Koşu grupları birer çöpçatanlık uygulamasına mı dönüştü; yoksa bu sadece ter kokulu bir şehir efsanesi mi? Önce aynı tempoda koşabildiğinizden emin olun, romantizm sonra gelir. Biraz koşalım mı?

Tropikal ormanlardan beyaz renkli sokaklara, lavanta tarlalarından renkli kıyılara uzanan yaz rotaları için stil rehberiniz hazır. Bali, Yunan Adaları, Amalfi ve Güney Fransa rotalarının ruhuna uyum sağlayan gezgin ruhların tatil bavulu için bir planımız var. Yolculuğumuzda güneş koruyucu kadar tartışılmaz bir diğer başrolümüz ise mayo ve bikiniler. Sizi, her giydiğinizde iyi hissettirecek seçeneklerle plaj stilinizi bir üst seviyeye çıkarmak mümkün! Bu sırada bohem; el işçiliği, doğal kumaşlar ve kusursuz olmayan detaylarıyla bu yaza damga vuruyor. Sezonun en çok aranan parçaları ise plajdan şehir merkezine transfer oluyor ve günlük görünümlerimize renk katıyor. Her yaz olduğu gibi hasır tutkumuzu da unutmadık, seçkimiz hazır.

Tüm zamanların başrolü ‘güneş kremleri’ dosyasını açıyoruz. Cilt tipi ve ihtiyaçlarına göre şekillenmesi gereken güneş koruyucu rutinlerine bir yeni üye daha katılıyor: Mineral güneş kremleri. Mineral filtreli ürünler hakkında mutlaka söyleyeceklerimiz ve bir listemiz var. Bu yaz güneşe maruz kalan saçlar için koruma kalkanı niteliğindeki ürünler sayesinde saçlarınız söz konusu olduğunda etkili korunmanın yollarını da birlikte keşfediyoruz.

Sezona özgü bronz makyaj ipuçları, kariyer basamaklarını tırmanan ilham veren isimler, Goyo Seafood mutfağında Murat Taşdemir’den tanıdık ama şaşırtan imza lezzetler, kültür ve sanata dair radarımıza takılanlar, Hande Kazanova’nın astroloji yorumları ve çok daha fazlası Elele Yaz 2026 sayısında sizleri bekliyor.

Harika bir yaz olsun!

Satın Almak İçin: B.Mag