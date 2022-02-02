Kapağında oyuncu Ahsen Eroğlu’nun yer aldığı Elele şubat sayısı çıktı!

Aşkı kutladığımız bu ay, oyuncu Ahsen Eroğlu ile birlikte ikonik Dirty Dancing filmine ışınlanıyoruz! 1987 yılında izleyicisiyle buluşan ve hala en samimi aşk hikayelerinden biri olan Dirty Dancing (İlk Aşk, İlk Dans) filmindeki Frances -namıdiğer ‘Baby’- ve Jhonny karakterlerinin unutulmaz dans sahneleri için Ahsen Eroğlu’na tüm sempatisiyle Alex eşlik ediyor. Ahsen Eroğlu ile derinlemesine bir sohbete, eğlenceli bir fotoğraf çekimine ve dansa davetlisiniz…

‘İki’ olmanın verdiği cesarete dayanarak, aşklarını tarihe yazdıran sevgililerin hikayelerine odaklanıyor ve derinlemesine bir dosya ile yeter ki ‘aşk olsun!’ diyoruz. Ayrılanlar kulübüne bir adım kala ‘barışma seksi’ bayrağını sallayanlar, eski sevgilinizden ani bir ‘like öpücüğü’ bırakan en yeni ilişki trendi ‘haunting’, yazar Şebnem Burcuoğlu’nun ‘aşkı sattık, bebek aldık’ diyenlerin manifestosu halini alacak ilişki yazısı ve Melis Tosun’un hazırladığı romantik seyahat rotaları şubat sayımızda sizi bekliyor.

Sizin için bir de sürpriz hazırladık! Bu ay başlayan yeni Çin yılında bizi neler beklediğini astrolog Meltem Özertem, tam 34 sayfa Çin Astrolojisi rehberinde Elele okuyucuları için yazdı.

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