Kapağında oyuncu Rabia Soytürk’ün yer aldığı Elele Şubat sayısı çıktı!

Lady Diana’dan ilham alan ikonik ‘intikam elbiseleri’, kayak stilinizi zirveye taşıyacak öneriler, Sevgililer Günü için flörtöz stil oyunları, devasa puffer mont aşkı ve çok daha fazlası stil sayfalarımızda sizi bekliyor.

Dönüşümün sert adımlarla geldiği dünya hallerinde, kendi iç dünyamızda da roller coaster tadındaki hislerimize odaklanıyoruz. Uzmanlık alanları astroloji, mindfulness, yoga ve psikoloji olan dört isimle birlikte mutluluğu ararken, sesleniyoruz: Nasıl daha iyi hissedeceğiz?

Girişimci ruhlara ‘hadi!’ dedirtecek, ilham dolu bir girişim hiyakesi; güzellikte son trendler ve çok daha fazlası Elele Dergisi Şubat sayısında.

Sizin için bir de sürpriz hazırladık.

İki farklı renk seçeneğiyle defter, tüm Elele okuyucularına hediye!

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