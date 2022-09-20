Karavan tutkunları 'İstanbul Karavan Festivali'nde buluşuyor

Türkiye’de karavan turizmi alanında geçtiğimiz aylarda düzenlediği ‘İstanbul Karavan Festivali’ ile bir ilke imza atan Doğada Yaşam Okulu tarafından ilki geçtiğimiz aylarda düzenlenen İstanbul KaravanFestivali'nin ikincisi 7-8-9 Ekim tarihlerinde Kilyos’ta gerçekleşecek.

Karavan kültürünü benimseyerek doğada özgür yaşamayı tercih edenler ile bu kültürün bir parçası olmak isteyenler ve karavan hayatını merak edenler ‘İstanbul Karavan Festivali’nde bir araya gelecek.

Festivalde karavan ve doğal yaşam ile ilgili söyleşiler, spor aktiviteleri ile çeşitli etkinlikler yapılacak. Festivalde karavanla konaklamanın yanı sıra günübirlik girişler de yapılabilecek.

İstanbul Karavan Festivali, tüm dünyada yaygınlaşan karavan kültürünün Türkiye’de de artmasını hedefliyor. Bu alanda Türkiye’de bir ilke imza atarak Mayıs ayında ‘Yaza Merhaba’ konsepti ile karavan festivali, 160 karavan ile 5 bini aşkın doğaseveri ağırlanmıştı. İstanbul Karavan Festivali’nin 2’ncisi ‘Yaza Veda’ konsepti ile 7-8-9 Ekim 2022 tarihlerinde Kilyos’ta düzenlenecek.

Festivale sınırlı sayıda karavan katılımı olabilecek. Karavan yaşamını merak edenler ancak karavanı olmayanlar için de festivalde karavan kiralama imkanı bulunacak. Aynı zamanda festival alanına günübirlik giriş olanağı da bulunacak. İstanbul Karavan Festivali’ne toplu taşıma ile ulaşmak isteyenler Hacıosman Metro Durağı’ndan Doğada Yaşam Okulu’na düzenlenen ücretsiz ring seferlerinden yararlanabilecek.

Festival boyunca ziyaretçiler, Türkiye’nin önde gelen karavan markalarının yanı sıra doğa ve kamp ekipmanlarına dair birçok seçeneği bir arada bulma imkanı yakalayacak. Ayrıca festival alanında gerçekleşecek söyleyişiler, eğitimler, spor aktiviteleri, yarışmalar ve sahil partisi ile her yaştan doğasever kendi ilgi alanına ait bir etkinlik bulabilecek. Festivalde 200’e yakın karavan ve 7 bini aşkın bireysel ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.