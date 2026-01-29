'Kardeş Takımı 3' filmi yarım milyon seyirciyi geçti

“Kardeş Takımı” serisinin son filmi “Kardeş Takımı 3”ün vizyon yolculuğu tüm hızıyla sürüyor.

CJ ENM Türkiye ve TAFF Pictures imzalı film salonlara seyirci çekmeye devam ediyor.

500 BİN SEYİRCİYİ GEÇTİ

Bedran Güzel’in yönettiği, 3. haftasında 442 bin 890 “Kardeş Takımı 3” 500 bin seyirciyi geçti.

ZAMANA KARŞI YOLCULUK

Elif Dede’nin yazdığı filmde Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Gülhan Tekin, Korhan Herduran, Dora Dalgıç ve Aslı Yaren Calın başlıca rolleri paylaşıyor. Kardeş Takımı’nın yeni macerasında efsanevi Güneş Taşı, Ay Taşı ve kayıp Yıldız Taşı’nın peşine düşen eski bir ajan, geçmişle geleceğin dengesini tehdit ederken; Deniz, Derya, Ali, Yaz ve bebek Can, sevdiklerini kurtarmak için zamana karşı bir yolculuğa çıkıyor.