Kardeşlerim dizisinde sürpriz ayrılık

İlk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. 'Kardeşlerim' dizisinden bir kötü haber daha geldi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bir süredir ekrana gelmeyen dizide iki oyuncu projeye veda edecek...

DİZİDEN 2 OYUNCU AYRILIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin Gönül’ü Evrim Doğan senaryodaki hikâyesi bittiği için diziye veda edecek. Doğan’ın diziden 83. bölümde ayrılacağı öğrenildi.

Aynı bölümde Gönül’ün kızı Afra’ya hayat veren Ecem Sena Bayır da ekibe veda edecek.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü cumartesi akşamı ekranda olacak. 25 Şubat 2023 tarihinde yayınlanacak olan 'Kardeşlerim' dizisinin final yapacağı iddiaları da medya kulislerinde dolaşıyordu. Ancak iddialar kanal yönetimi tarafından doğrulanmadı.