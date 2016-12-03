Bilgi Eğitim, editörlüğün püf noktalarının anlatılacağı bir sertifika programı hazırladı.

Bilgi Eğitim’in Türkiye Yayıncılar Birliği ile düzenlediği uygulamalı anlatımlarla editör olmak isteyenlere yol göstermeyi amaçlayan ‘Yayıncılıkta Editörlük’ programı, 3 Aralık-21 Ocak tarihleri arasında santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde yer alan Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Bilgi Eğitim, günümüzün en popüler mesleklerinden olan editörlüğün püf noktalarının ele alınacağı bir sertifika programı düzenliyor. Üniversitenin santralistanbul Kampüsü’nde, 3 Aralık 2016 ve 21 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ‘Yayıncılıkta Editörlük’ programında Eğitmen Sevengül Sönmez, editör olmak isteyenlere yol gösterecek, uygulamalı çalışmalarla pratik bilgiler aktaracak.



Cumartesi günleri 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve 8 hafta boyunca, toplam 24 saat sürecek olan ‘Yayıncılıkta Editörlük’ programında bir metnin dosyadan kitaba dönüşüm serüveninde editörün işlevi, bu süreçte atılması gereken adımlar, yayın evi çalışanları ve sektör profesyonelleri ile iletişim kurma, kitabı okura sunmadan önceki zihin jimnastiği gibi konularda bilgi aktarılacak.