Akıllı telefonlar dikkati dağıtıyor ve ofisteki verimliliği azaltıyor. Araştırmalar, çalışanların akıllı telefonlar olmadan %26 daha üretken olduğunu gösteriyor.

Kaspersky Lab tarafından Würzburg Üniversiteleri aracılığıyla gerçekleştirilen yeni bir psikolojik deneye göre akıllı telefonlar iş arkadaşlarımızla iletişimimizi sağlar, gelen maillerimizi zamanında kontrol etmemize yardımcı olur ve acil işleri seyahat halindeyken halletmemize olanak sağlarken, masa başındayken çalışma performansımızı kötü etkiliyor.

Deney, üretkenlik ve katılımcılarla telefonları arasındaki mesafe arasında bir bağ olduğunu ortaya çıkardı. Akıllı telefonlar uzaklaştırıldığında katılımcıların performansı %26 oranında iyileşti. Deney 19-56 yaş aralığındaki 95 kişinin davranış biçimlerini Würzburg ve Nottingham-Trent üniversitelerinin laboratuvarlarında inceledi. Laboratuvar bölgelerinde deney şartları ve cinsiyeti dengelemeye de dikkat edildi. Araştırmacılar katılımcılardan 4 farklı durumda yoğunlaşma testi yapmalarını istedi. 4 şart; telefonun cepte olması, masada olması, çekmecede kilitli olması veya odadan tamamen çıkarılmış olması durumlarıydı. Test sonuçlarının en düşük olduğu durum telefonun masa üstünde olduğu durumdu. Yalnız katılımcı ve telefon arasındaki mesafe arttıkça performansın da arttığı görüldü. Sonuç olarak telefonlar odadan çıkarıldığında performansın %26 oranında arttığı ortaya çıktı.

Beklenenin aksine akıllı telefonların uzakta oluşu katılımcıları strese sokmadı. Tüm deneylerde stres seviyeleri tutarlıydı. Fakat genel olarak kadın katılımcılar erkek katılımcılara göre daha fazla stresliydi ve bu sonuç da araştırmacıları; işte yaşanan stresin akıllı telefonlarda değil, cinsiyetle alakalı olabileceği sonucunu çıkarmaya itti.

Nottingham-Trent Üniversitesi’nden Jens Binder konuyla ilgili: “Önceki çalışmalar akıllı telefonlardan ayrılmanın artan stress gibi negatif duygusal sonuçları olduğunu gösterirken, araştırmalar da akıllı telefonların görünürde olmasının dikkat bozucu bir etmen olabileceğini ortaya koyuyor. Başka bir deyişle akıllı telefonun varlığı da yokluğu da dikkati dağıtabilir,” yorumunda bulundu. Würzburg Üniversitesi’nden Astrid Carolus ise: “Özet olarak bu araştırmadan çıkardıklarımız, telefonun varlığının değil yokluğunun konsantrasyonu artırdığını gösteriyor” diye ekledi.

Bu deneyin sonuçları daha önce yapılmış olan “Digital Amnesia At Work” (İşteki Dijital Unutkanlık) adlı araştırmanın sonuçlarıyla da paralel gidiyor. Bu ankette Kaspersky Lab, dijital cihazların konsantrasyon seviyeleri üzerinde negative etkileri olabileceğini göstermişti. Örneğin bu araştırma bir toplantı sırasında notları dijital bir cihaza almanın, toplantıda tam olarak ne olduğunu anlamaya engel teşkil ettiğini ortaya koymuştu.

Dijital cihazları iş yerlerinde kullanmanın yasaklanması gibi bir şey söz konusu olamazken, ortaya çıkan bu bulgular, üretkenliği arttırma yolları konusunda şirketlere fikir veriyor ve iç görü sağlıyor.

Kaspersky Lab Türkiye Ülke Müdürü Sertan Selçuk “Akıllı telefonlara sürekli erişimdense çalışanlara ‘akıllı telefon kullanma’ zamanları ayrılırsa, üretkenlik artırılabilir. Bunu yapmanın bir yolu da ne telefon ne de bilgisayar kullanımının olduğu, ‘toplantı kuralları’ koymak,” yorumunda bulundu. “Şİrketler aynı zamanda, günümüzde işlerin internetle özdeşleşmiş olduğunu, ve düşük konstrasyonun güvenlik sorunları da yaratabileceğini unutmamalılar. Örneğin gelişmiş hedef saldırılar yalnızca çalışanlar dikkatliyse ve beklenmeden gelen tuhaf mail içeriklerini fark edebilirlerse engellenebilir. Dolayısıyla şirketlerin işte akıllı telefon kullansalar da kullanmasalar da çalışan farkındalığını artırmak için eğitim seansları da içeren güvenlik süreçleri geliştirmeleri kaçınılmazdır” diyor.



