“Amatör ruhumu asla kaybetmedim”

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Note markasının Pazarlama ve Marka Direktörü Arzu Kartal, yıllardır kozmetik sektörünün önde gelen isimlerinden biri... Tek kelimeyle işine aşık bir kadın o. Başarısının sırrını bize anlatmasını istedik; anlattı!

Yazı: Gülru İncu



Note Pazarlama ve Marka Direktörü Arzu Kartal, aynı anda hem kariyer hem de çocuk sahibi olmanın sanıldığı gibi ütopik bir hayal olmadığının canlı kanıtı. Yepyeni bir markanın doğumuna bizzat tanıklık ederken; biri kız, diğeri erkek dünya güzeli ikiz çocuk büyütmenin hiç de kolay bir iş olmadığından eminiz elbette. Mesleğinde başarılı her kadın gibi Kartal da bu noktaya gelene kadar çok fazla şeyden fedakarlık etmek zorunda kalmış; ikizlerinin doğumundan bir hafta sonra işe başlamak da buna dahil… O günleri anınca “Belki de bu hayatta yaptığım en büyük hatalardan biriydi. Ne yazık ki belli bir noktaya gelene kadar kendinize ve sevdiklerinize zaman ayıramıyorsunuz ama belli bir noktaya geldikten sonra her şeyi daha keyifli ve dengeli yaşayabiliyorsunuz” diyor.



