Colin's'in Pazarlama ve İletişim Müdürü Sevda Malkoç Çayır'la röportaj...
Çocukken ne olmak istiyordunuz?
Spiker ya da sunucu olmak istiyordum.
Konuşmayı, anlatmayı seven yapım,
ilerleyen yıllarda bu yönde bir meslek
seçmeme neden oldu.
Üniversitede bölüm seçerken hangi
noktaları göz önünde bulundurdunuz?
Küçük yaşlardan itibaren okumaya,
yazmaya meraklıydım. 90’lı yılların
başında istediğim yere girebilmenin yolu
yetenek sınavlarından geçiyordu. Anadolu
Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık
ve Halkla İlişkiler Bölümü’ne girdim.
İş hayatına nasıl başladınız?
Eğitimini aldığımız bölüm, kişiye geniş
imkanlar sunan bir yelpazeye sahipti.
Üniversite yıllarında hemen her tatil
imkanını değerlendirerek prodüksiyon,
reklam ajansı, film çekimi, medya
planlama gibi alanlarda stajlar yaparak
her boş zamanı değerlendirmeye çalıştım.
Aynı anda 4-5 müşteriye reklam, tanıtım
ve medya alanında hizmet vermek ve ajans
içinde bu trafiği yönetmenin kendi içindeki
disiplinlerine hakim olmaya çalışarak
ilerledim.