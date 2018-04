“Asla şikayet etmeyin”

Colin's'in Pazarlama ve İletişim Müdürü Sevda Malkoç Çayır'la röportaj...

Çocukken ne olmak istiyordunuz?

Spiker ya da sunucu olmak istiyordum. Konuşmayı, anlatmayı seven yapım, ilerleyen yıllarda bu yönde bir meslek seçmeme neden oldu.



Üniversitede bölüm seçerken hangi noktaları göz önünde bulundurdunuz?

Küçük yaşlardan itibaren okumaya, yazmaya meraklıydım. 90’lı yılların başında istediğim yere girebilmenin yolu yetenek sınavlarından geçiyordu. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü’ne girdim.



İş hayatına nasıl başladınız?

Eğitimini aldığımız bölüm, kişiye geniş imkanlar sunan bir yelpazeye sahipti. Üniversite yıllarında hemen her tatil imkanını değerlendirerek prodüksiyon, reklam ajansı, film çekimi, medya planlama gibi alanlarda stajlar yaparak her boş zamanı değerlendirmeye çalıştım. Aynı anda 4-5 müşteriye reklam, tanıtım ve medya alanında hizmet vermek ve ajans içinde bu trafiği yönetmenin kendi içindeki disiplinlerine hakim olmaya çalışarak ilerledim.