Atlarla “ilişki sorunlarımızın üstesinden gelmek”, “güç duygusunu yeniden kazanmak”, “aile içi iletişimi iyileştirmek” gibi farklı konularda koçluk alınarak kişisel gelişimin her alanında pozitif yönde ilerleyerek başarıya koşmak mümkün!

Eğitmen, yazar ve yaşam koçu olan Sevgi Saybaşılı, ayrıca Atlarla Liderlik Koçluğu unvanına da sahip. Sevgi Saybaşılı, liderlik eğitimlerini atların yardımıyla veriyor ve bir üniversitede bu konuda eğitmenlik yapıyor. Atlarla liderlik koçluğunda atların yardımı ve rehberliğinde, bireylerin liderlik, güç, iletişim, duygusal zeka, sezgisellik, takım çalışması gibi geliştirmeleri gereken becerileri deneyimleyerek içselleştirmelerine ve kendilerini daha iyi tanımalarına yardımcı olunuyor. Atlarla düzenlenen eğitim ve atölye çalışmalarıyla kişilerin tam potansiyellerini gerçekleştirmelerinin önünde duran engellerin farkına varmaları ve bunların üstesinden gelebilmeleri için ihtiyaç duydukları beceriler, bakış açıları, stratejiler gibi araçların kazandırılması sağlanıyor.

Kendini bilmenin her şeyin başı olduğunu ifade eden Saybaşılı, bu eğitimle kişilerin duygularını tanıdığını, onların mesajlarından nasıl faydalanacaklarını öğrendiklerini, kısıtlayıcı yargılarının ve inançlarının farkına vardığını, güçlü yanlarını keşfettiklerini, bedenine ve enerji alanlarına dair farkındalık sahibi olup, özgün benliğini tanıdıklarını, kısacası kendine uyandıklarını belirtiyor. www.atlarlakocluk.com adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.



