Azimli ol ve fark yarat

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Başarı öyle havadan gelmiyor. Türk Ekonomi Bankası (TEB) Marka ve İletişim Direktörü Zeynep Demirkol, 18 senelik kariyerinde pek çok iletişim kampanyasına imza atmış, markaların doğmasına, büyümesine ve yok olmasına şahit olmuş. Ve anlamış ki; inanmak, azimli ve kararlı olmak, bugünü ve yarını iyi planlamak ve fark yaratmak profesyonelliğin olmazsa olmazları.

Yazı: Gülru İncu



Gelecek kaygılarından uzak üniversite yılları güzeldir ama ne yazık ki kısa sürer... Çoğumuz o güzel günlerin biteceğinin hüznünü yaşamış, bitince de normal hayata adapte olmakta biraz zorlanmışızdır ya, Türk Ekonomi Bankası (TEB) Marka ve İletişim Direktörü Zeynep Demirkol için durum pek de öyle sonlanmamış. 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olunca aynı yıl iş hayatına atılmış. “İki kardeştik; ben ve ağabeyim. O da Boğaziçilidir. Sanırım onun Boğaziçi Üniversitesi’ne girişi, sonrasında benim de tercihlerimde en önemli etkenlerden biri oldu” diyen Demirkol, üniversite yıllarında bir reklam ajansında staj yapınca reklam iletişim alanında çalışmak istediğine karar vermiş. Domino’s Pizza’nın merkez ofisine Reklam ve Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak işe başlamış. İki yıl çalıştığı ilk iş tecrübesinden çok şey öğrendiğini söylüyor. Reklam ve iletişim sektöründe çalışmak üzere iş hayatına atılmış ama masanın diğer tarafının yani ajansların havasını koklamadan, diğer deyimle işin mutfağında çalışmadan ilerlemenin de yanlış olduğuna inanmış. Domino’s Pizza sonrası, 6.5 yıl Ogilvy, 3.5 yıl da RPM Radar olmak üzere 10 yıl reklam ajanslarında, müşteri ilişkileri departmanlarında müşteri direktörü olarak çalışmış. 10 yıllık reklam ajansı tecrübesinden sonra masanın yeniden diğer tarafına geçtiğini söylüyor. Demirkol, Türk Ekonomi Bankası’nda Reklamdan Sorumlu Yönetici olarak görev almaya başlamış ve sekiz yıldır da aynı kurumda çalışıyor.



Hayalim öğretmen olmaktı

Pek çok çocuk gibi Zeynep Demirkol da küçük bir çocukken gelecekte öğretmen olmanın hayalini kurmuş. “Okulda öğretmen, daha az başarılı arkadaşlarımıza ders vermesi, destek olması için öğrenciler arasından seçim yapardı; ben mutlaka ‘öğretmen abla’ seçilirdim.” diyerek sürdürüyor sözlerini. Hatta şimdilerde oğlunun da, ‘Anne, sen neden öğretmen olmadın?’ diye sorduğunu da eklemeden geçemiyor. İnanmak, azimli ve kararlı olmak, bugünü ve yarını iyi anlamak, iyi planlamak ve fark yaratmak ona göre profesyonelliğin olmazsa olmazları. Demirkol, 18 senelik profesyonel iş deneyimi süresince pek çok iletişim kampanyasına imza atmış, markaların doğmasına, büyümesine ve yok olmasına şahit olmuş. Bundan sonraki kariyerini iletişim sektöründe markaların hayatında fark yaratacak fikirler ve projelerle devam ettirmeyi arzu ettiğini söylüyor.



Doğa, spor ve hayvanlar

Zeynep Demirkol doğaya ve doğanın sunduğu tüm güzelliklere yürekten bağlı. Doğa ile iç içe olmanın ruhunu dinlendirdiğini söylüyor. Tenise de hayli tutkun. Tenis maçlarına katılıyor, tenis turnuvalarını yakından takip ediyor. Evde balıkları var ama tüm hayvanlarla dost. Sokak hayvanlarına bakıyor, besliyor. Son olarak ‘Yaşam felsefeniz nedir?’ diye soruyoruz Demirkol’a. Hepimizin bildiği ama çoğu zaman unuttuğu bir şeyi yeniden hatırlatıyor: “Giden gün yani zaman geri gelmiyor. Yaşadığımız anı, günü iyi ve dileğimizce yaşamalıyız. En önemli şey günü yakalamak.”



