Başarılı mülakata giden 4 adım

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İş görüşmesinde başarılı bir imaj çizerek, şanslı kişi siz olabilirsiniz!

Rekabetin ve işsizliğin giderek arttığı bu dönemde, ne kadar iyi bir eğitime ya da deneyime sahip olursak olalım, bu, o işe kabul edileceğimiz anlamına gelmiyor. İyi bir özgeçmiş hazırlasak da, başkalarına göre daha donanımlı olsak da, hepsi bir yere kadar. En az bu saydıklarımız kadar önemli bir detay daha var; o da iş görüşmesi! Biriyle ilk tanıştığımızda, karşımızdaki kişinin ilk 17 saniye içinde bizimle ilgili bir izlenim edindiği varsayımını kabul edersek, görünüşümüzün iş görüşmesini ne kadar etkileyeceğini yeterince anlayabiliriz. Yani, iş görüşmesini oluruna bırakmayıp, imajınızı doğru kullanarak, her şeyi kendi lehinize çevirebilirsiniz. Peki bir iş görüşmesine nasıl hazırlanmanız gerektiğini biliyor musunuz? Bilmiyorsanız işte sizi rakipleriniz arasından sıyıracak öneriler…



