İş görüşmesinde başarılı bir imaj çizerek, şanslı kişi siz olabilirsiniz!
Rekabetin ve işsizliğin giderek
arttığı bu dönemde, ne kadar iyi
bir eğitime ya da deneyime sahip
olursak
olalım, bu, o işe kabul
edileceğimiz anlamına gelmiyor.
İyi bir
özgeçmiş hazırlasak
da, başkalarına göre daha
donanımlı olsak da, hepsi
bir yere kadar. En az bu
saydıklarımız kadar önemli bir
detay daha var; o da iş görüşmesi!
Biriyle ilk tanıştığımızda, karşımızdaki
kişinin ilk 17 saniye içinde bizimle
ilgili bir izlenim edindiği varsayımını
kabul edersek, görünüşümüzün iş
görüşmesini ne kadar etkileyeceğini
yeterince anlayabiliriz. Yani, iş
görüşmesini oluruna bırakmayıp,
imajınızı doğru kullanarak, her şeyi
kendi lehinize çevirebilirsiniz. Peki bir
iş görüşmesine nasıl hazırlanmanız
gerektiğini biliyor musunuz?
Bilmiyorsanız işte sizi rakipleriniz
arasından sıyıracak öneriler…