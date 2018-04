"Başarımın sırrı doğru zamanlama"

Avon dünyasında hem global hem de bölgesel birçok başarıya imza atan AvonTürkiye’nin ilk kadın genel müdürü Angela Cretu, başarısının sırrını ve gelecek planlarını anlattı.

Yazı: Gülru İncu



Çocukken her yaşta farklı bir mesleğin hayalini kurmuş Angela Cretu. Psikolog olmak da varmış hayalinde, kuantum fiziği araştırmacısı olmak da…

“Şimdiki işimde ufak da olsa hepsinden bir şey yapıyorum” diyor gülerek. 15 yıldır Avon bünyesinde çalışan Cretu, hala her gün işine büyük bir motivasyon ve heyecanla gittiğini, insanlarla iletişim kurmayı, öğrenmeyi ve yeni fırsatların peşine düşmeyi sevdiğini söylüyor ve şöyle sürdürüyor sözlerini: “Avon olarak önceliğimiz kadınların hayatlarını güzelleştirmek ve onları güçlendirmek. Bu açıdan sadece bir şirket için değil gerçekten global bir amaç için çalışıyorum, dolayısıyla kendimi de aynı şekilde güçlenmiş hissediyorum.”



Ve avon kariyeri başlıyor

Angela Cretu, 1997 yılında Bükreş’te Ekonomi, Ekonomik Sibernetik, İstatistik ve Enformatik Akademisi’nden ‘Romanya’da PC pazarı büyüme olanakları’ çalışmasıyla mezun oluyor. 2005 yılında da London Business School’u tamamlıyor. Kariyerine Avon Romanya’da satış müdürü olarak çalışmaya başlayan Cretu, 2002 yılında Sırbistan ve Karadağ’da önce bölge satış müdürü, ardından ülke müdürü olarak görev yapıyor. 2005 yılında markanın Romanya Genel Müdürü oluyor. Başarı başarıyı kovalıyor ve üç yıl sonra Güneydoğu Avrupa ve Romanya Başkan Yardımcılığı görevine atanıyor. Romanya ile birlikte 10 ülkenin yönetimini üstlenmesi ise işinde ne kadar başarılı olduğunun canlı kanıtı. Cretu bununla yetinmiyor ve 2009 yılının ocak ayında farklı pazarlardaki deneyimini global iş modeline uygulamak amacıyla New York’a, Avon Merkez Ofisi’ne Yenilikçi İş Modeli’nden Sorumlu Global Başkan Yardımcısı olarak atanıyor. Bu süreçte Avon’un dijital yolculuğunu yeni bir seviyeye ulaştırmayı başarıyor. Global internet altyapısını tamamlıyor, online kanalları kullanan temsilci oranını yüzde 80’e yükseltiyor ve teknolojik inovasyon alanında önemli atılımlar yapıyor. 2011’de Avon Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı ve Avon Rusya Genel Müdürlüğü görevine atanan Cretu, Doğu Avrupa Grup Başkan Yardımcılığı ile Avon Türkiye Genel Müdürü görevine getiriliyor.



Bunca başarıya rağmen Angela Cretu, kariyer hedeflerini hep canlı tutan, durup dinlenmeden çalışmayı çok seven bir kadın, üstelik hem eş hem kariyer sahibi bir kadın, üstelik anne... Ona göre Avon temsilcisi olmak, kendini geliştirmenin, yeni bağlantılar kurmanın ve çevresiyle güzellik, mutluluk ve umut paylaşmanın ilk adımı. Kadınları güçlendirmek demek kadınların sunulan fırsatlar sayesinde kendi ekonomik ve istihdam şartlarını geliştirmeleri anlamına geliyor. Uzun dönemdeki hedefi; kadınların tüm potansiyellerini ortaya çıkarmalarına olanak sağlayan bu heyecan verici misyonu sürdürmek.