Kariyer hedeflerinin ulaşılabilir olması gerektiğinin altını çizen ve “Hedeflerinize ulaşmak içinişinize saygı duymalı, özverili çalışmalı ve sabırlı olmalısınız” diyen Amway Avrupa Kurumsal İlişkiler Müdürü Didem Tekinalp’in başarı sırlarına kulak verin.

Yazı: Gülru İncu

Fotoğraf: Ece Türkel





İngiltere’de iş idaresi eğitimi alan Didem Tekinalp, mesleğinde 25 yılı geride bırakmış.

1990 yılında İzmir’de Soylu Holding’de iş hayatına başlayan Tekinalp, aynı firmada 1994 yılına dek farklı pozisyonlarda çalıştıktan sonra merkezi Amerika’da bulunan Amway’in Türkiye ofisini 1994 yılında İzmir’de açmış ve Amway Müşteri İlişkileri Departmanı’nda asistan olarak kariyerine devam etmiş. 12 yıl aynı departmanda farklı sorumluluklar aldıktan sonra şirket içerisinde duyurulan Avrupa Kurumsal İlişkiler Bölge Asistanı pozisyonuna müracaat eden dört adaydan biri olmuş ve değerlendirme sonucu pozisyona uygun bulunmuş. Halen Amway Avrupa Kurumsal İlişkiler Müdürü olarak görev yapıyor. Güzellik dünyasına olan merakı ise küçüklükten geliyor. Hepimiz küçük bir çocukken annemizin kıyafetlerini, ayakkabılarını giymiş, ayna karşısında süslenip püslenmişizdir ya, işte Didem Tekinalp de küçük yaşlarda başlamış ilgilenmeye. Modayla da arasının hep çok iyi olduğunu söylüyor. “Küçük bir kızken ayakkabılara karşı müthiş bir ilgim vardı, hatırlıyorum da evimize gelen misafirlerin ayakkabılarını incelerdim. Annemin topuklu ayakkabılarını giyer, prova yapardım” diyen Tekinalp, sonraki yıllarda stilistlik kursuna giderek bu ilgisini profesyonel hayata geçirmek istemiş ve kısa süreliğine de olsa hayaline ulaşmış. Ama hayatına güzellik sektöründe devam etmek daha cazip gelmiş. Didem Tekinalp işine aşık kadınlardan, hedeflerini de hep bu doğrultuda belirlemiş ve mesleğinde yükselmiş. “Hedeflerinize ulaşmak için işinize ve çalışma arkadaşlarınıza saygı duymalı, özverili çalışmalı, kendinizi geliştirmeli ve sabırlı olmalısınız” diyor ve yaptığı işin kendisini tatmin ettiğini söylüyor: “Çalıştığım şirketin kültürü ile büyüdüm. Bu hem işveren hem de çalışan için çok önemli bir değer bence. Dolayısıyla uzun bir yol katettim ve basamakları teker teker çıktım. Tabii ki bu başarıda Amway’in kurumsal bir firma olarak çalışanlarına sunduğu kariyer fırsatlarının da önemli bir payı var.”





BİLGİ VE TECRÜBE ÖNEMLİ

“Bence profesyonellik bilgi ve tecrübe birikimidir. Bu birikim beraberinde profesyonelliği de getirir” diyen Tekinalp; “Profesyonellik hayata farkı bir açıdan bakmak, sadelik, ilişkilerinizde özenli olmak, doğru iletişim kurmak, doğru dili kullanmak, doğru kararlar almak ve aldığınız bu kararların etkilerini iyi analiz etmektir” diyerek sürdürüyor sözlerini. Hayat felsefesi, şartları zorlamadan, yaşamın size açacağı kapıları sabırla beklemek ve fırsatları iyi değerlendirebilmek üzerine kurulu. Hayata pozitif bakmayı ve gülümsemeyi seviyor hatta bu konuda Rus edebiyatının büyük yazarı Tolstoy’un bir sözünü kendine referans seçmiş: “Güzel bir gülüş, karanlık bir eve giren güneş ışığına benzer.”





SPOR OLMADAN ASLA

Didem Tekinalp, okul hayatı boyunca çeşitli spor dallarında sporla uğraşmış, hem de lisanslı olarak. Şimdi de kendine ayıracak vakti olduğunda spor yapmayı tercih ediyor. Dünün lisanslı sporcusu bugün hobilerine yenilerini ekliyor. Bunlar arasında deniz sporları ilk sırada. Aile olarak denize hep çok düşkün olduklarını hatta annesinin ve babasının yıllarca bir teknede yaşadığını söylüyor. Yelken, rüzgar sörfü ve yüzme onun için vazgeçilmez. Şimdi yeni bir hobisi daha var; koşu. “Son yıllarda koşu antrenmanları yapıyorum. Antalya’da düzenlenen Runatolia Maratonu’nda ilk kez yıllar sonra 10K koşu yarışına katıldım. Bu benim için hedeflediğim bir başarıya ulaşmaktı. Şimdi sırada diğer maratonlar ve hedefler var” diyor ve fırsat buldukça yeni hobiler edinmeye gayret ettiğinin altını çiziyor. Didem Tekinalp, sohbetimizi şu sözlerle noktalıyor: “Hayatta öğrendiğim en önemli şey; hayatın kendisinin bir öğreti olduğu. Hayat durup bekleyecek kadar uzun değil. Sevdiklerimizle birlikte olmanın ne kadar değerli olduğunu öğrenmeliyiz.”