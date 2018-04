Beyhan Figen

"Sonuç odaklı çalışın"

Yazı: Sinem Gürleyük



Türkiye’de kurulduğu günden bu yana çok büyük bir gelişim gösteren ve dünya sıralamasında da üst sıralara yerleşen Sephora’nın, Türkiye Genel Müdürü Beyhan Figen’le buluştuk. Markanın yenilikleri, farklılıkları üzerine konuştuk. Figen’in kariyerini nasıl şekillendirdiğini de sormadan geçmedik!



Eğitim hayatınızdan bahseder misiniz?

Işık Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldum.



Meslek seçiminizde sizi etkileyen şey neydi?

Babam yöneticiydi ve bana her zaman rol model oldu. Ben okula giderken sabahları onun takım elbisesini giyip hazırlanıp işe gitmesini izlerdim ve çok etkilenirdim. Zaman zaman işine gider onu izlerdim. Sanırım tüm bu tecrübe bir şekilde bilinçaltıma işledi. Çünkü doğrusunu isterseniz 17 yaşında hangi meslek nedir, çok da farkında olarak vermiyorsunuz kararınızı, işletme eğitimini biraz ‘genel’ yapısı sebebiyle tercih ettim.



İş hayatına atılmadan kendinize bir kariyer planı çizmiş miydiniz? Yoksa her şey tesadüfen mi gelişti?

Pazarlama dalında çalışmak istiyordum ama tam anlamıyla bir plan çizmiştim de denemez, çünkü kariyerinizin başında istediğiniz işe girmeniz çok da mümkün olamıyor, biraz akıntıya bırakıyorsunuz kendinizi. Ben kariyerimi daha çok üçüncü seneden sonra şekillendirme imkanını yakaladım, o zaman ipleri elime alabildim.



Kariyeriniz adına verdiğiniz en doğru karar neydi?

Eczacıbaşı Beiersdorf ’da çalışmaya başlamak, ardından da L’Oréal’in teklifini kabul etmek.



İş hayatında nasıl olmak kazandırır?

Bence tutkunun önemi büyük. Ben her zaman işimi tutkuyla yaptım ve bunu her zaman etrafıma da hissettirdim. O zaman insanlar işinize nasıl sahip çıktığınızı, işinizi nasıl sevdiğinizi anlıyor ve sizin başaracağınızdan emin oluyor. Planlı olmak, sonuç odaklı olmak, iş bitirici olmak, takım oyuncusu olmak ve problem çözücü olmak da buna ekleyeceğim diğer yetkinlikler.



Profesyonelliğin en önemli sırrı sizce ne?

Özel hayatınızla iş hayatınız arasındaki çizgiyi çok net çizebilmek. Eve geldiğiniz zaman işle ilgili kontağı kapatmanız gerekiyor. Neredeyseniz, tüm ruhunuzla oraya ait olmalısınız.



İş hayatında asla yapılmasına tahammül edemediğiniz şeyler neler?

Dürüst olunmaması ve ikiyüzlülüğe tahammül edemiyorum.



İş hayatında karşılaştığınız en büyük zorluk ne oldu?

Sephora’nın kuruluş aşaması hiç de kolay değildi. Bir bebek dünyaya getirdik. Yeni başlayan bir yapıyı sınırlı kaynaklarla yönetmek ve bugünlerine getirecek altyapıyı oluşturmak hiç de kolay değildi, ama çok keyifliydi bir yandan.