Bugün yeni bir seçim şansınız olsa başka bir mesleği mi seçerdiniz yoksa halihazırda yapmakta olduğunuz işi mi?

Kariyer.net tarafından düzenlenen ve yaklaşık 300 bin kişi tarafından online olarak gerçekleştirilen “Meslekler” anketinin sonuçlarına göre, çalışanların %91’i kariyerinde hedeflediği yerde olmadığını düşünüyor. Çalışanlar her ne kadar kariyer hedefine ulaşamadıklarını düşünse de ankete katılan çalışanların %61’i “Bugün işe yeniden başlama şansı olsa yine aynı mesleği seçerdim” diyor.

Çalışanların öncelikle neden kariyer değişikliği yapmak istediklerinin cevabını arayan ankete katılanlara, “Hangisi sizin için şu an en önemli kariyer değiştirme nedeni olur?” sorusu soruldu. Buna göre çalışanların %58’i “Hedeflediğim gibi ilerleyememek” yanıtını verdi. Soruyu yanıtlayanların %25’i “Yeterli ücret alamamak”, %6’sı “Ulaşım zorluğu, yine %6’sı “Çalışma saatlerinin uzunluğu” ve %5’i “İş arkadaşlarıyla anlaşmazlıkla” dedi.



En çok medya, iletişim ve teknoloji alanları tercih ediliyor

“Elinizde olsa hangi alanda çalışmak istersiniz?” sorusuna çalışanların %40’ı “Medya, iletişim ve teknoloji” derken, %20’si “Tasarım”, %17’si “Turizm”, %14’ü “Yazılım, %9’u ise “Yazarlık” cevabını verdi. Ayrıca diğer mesleklerin gelirleri hakkındaki görüşlerinin de öğrenildiği ankette çalışanlara “En çok para kazanan meslek çalışanları sizce hangisi?” sorusu sorulduğunda ise verilen yanıtların %33’ü “Deniz ve havayolu çalışanları”, %28’i “Doktor, avukat”, %14’ü “Bilişim, bilgi sistemleri çalışanları”, %13’ü “Finans, ekonomi çalışanları” ve %12’si “Mimar, mühendis” oldu. Anket sonuçları incelendiğinde çalışanların aslında çalışmak istedikleri alan ile onlara göre en çok para kazandırdığını düşündükleri meslekler arasında farklar olduğu görülürken, çalışanların hayallerindeki mesleklerin ise çok kazandıran meslekler arasında yer alamadığı göze çarpan veriler arasında yer aldı.

İş bulmanın kolay; çalışmak zor olduğu alan: Satış

“Meslekler” anketinde çalışanlara “Hangi meslekte iş bulmak daha kolay?” sorusu da yöneltildi. Çalışanların %61’ine göre “Satış”, %24’üne göre “Mühendislik”, %15’ine göre ise “Muhasebe” pozisyonlarında iş bulmak daha kolay. Mesleklerin zorluk derecelerini de değerlendiren çalışanlar satış pozisyonunda iş bulmayı daha kolay bulsa da mesleğin kendisini zor buluyor ve %59 gibi büyük bir oranla “Satış” pozisyonlarını daha zor olarak tanımlıyor.

Bunun sebepleri arasında ise “Satış” pozisyonlarının aslında ikna yeteneğine dayalı olması, bu pozisyonlarda çalışan kişilerin mobil ve ofis dışında çalışmak zorunda kalması, çalışanlara verilen satış hedeflerinin yüksek olması ve bununla birlikte elde edilen gelirlerin hedeflerin tutmasına bağlı olarak gerçekleşen prim sistemine dayalı olması geliyor.