DB Kariyer Okulu

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DB Positive Yaratıcı Çözümler ve Proje Yönetimi, yeni bir hayata “doğru” başlangıç yapmak isteyen gençlere yönelik hazırlayıp sunduğu DB Kariyer Okulu genişletilmiş içeriğiyle yeni mezunlar için.

Rekabetin hızla arttığı iş dünyasında artık sadece “diploma” sahibi olmak “iyi bir iş bulmak” için yeterli olmuyor. Gençlerin iş arayanlar arasından fark edilerek istedikleri işi bulabilmeleri için “yeni mezun olarak” kendilerini geliştirmeleri ve özgeçmişlerine artı değer katmaları gerekiyor. DB Positive Yaratıcı Çözümler ve Proje Yönetimi işte bu artı değeri yaratmak için 8-12 Haziran tarihleri arasında 5 günlük eğitimi kapsayan DB Kariyer Okulu çalışmasını İstanbul ve Bursa’da hayata geçiriyor.

Amacı okul hayatından iş hayatına geçişte “mutlu ve başarılı bir gelecek yaratmak" olan programda gençlere kariyer hedeflerine ulaşmanın yol haritası da çiziliyor. Eğitim programı; sorun üreten değil, sorunlara çözüm geliştirebilen, önerileri ve yaklaşımları ile bulunduğu ortamda fark yaratan yenilikçi bir çalışan olmayı, ekip çalışmasına inanmanın önemini, ortak performans hedefleri ile sinerji ve uyum içinde nasıl çalışılabileceği konularında gençlerin kişisel gelişimlerine destek vermeyi amaçlıyor. "Kendini Tanımak ve İletişim", "Sınavdan Mülakata", "Kişisel İmaj ve Profesyonellik" ve “Sosyal Medya” konu başlıkları içinde gerçekleşecek eğitimlerde, dersler, iş hayatı tecrübesini eğitimci kariyeri ile birleştirmiş, sektörün önde gelen kurumlarının çalışanlarına yetişkin eğitimi veren eğitmenler tarafından verilecek. Bu yıl gerçekleştirilecek olan programın bir diğer özelliği ise; programa katılacak tüm öğrencileri kapsayacak üç özel çalışma. DB Kariyer Okulu gençlerin soru işaretlerini gidermek adına 8 Eylül’de düzenlenecek olan Tecrübe Paylaşımı ile gençleri farklı şirketlerden iş hayatının profesyonelleri ile bir araya getiriyor. 9 Eylül’de Masterpiece & DB Positive işbirliği ile düzenlenecek olan yağlı boya resim workshop çalışması sonrasında ise programın kapanışı Bolu Aladağlar’da gerçekleştirilecek olan açık hava eğitimi ile son buluyor. Mountrain Academy & DB Positive işbirliği ile gerçekleştirilecek çalışma gençleri hem takım çalışmasına hazırlamayı, hem de eğlenceli bir kapanış yapmayı hedefliyor.