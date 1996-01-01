"Dürüstlük iş hayatında mutluluk getirir"

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Profilo Dayanıklı Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Bahriye Bayraklı Tavukçuoğlu lider olunmadığına, lider doğulduğuna inananlardan...

Eğitiminizi nerelerde aldınız?

Önce babamın hayalini gerçekleştirmek için tıp eğitimi alarak başladım üniversite hayatıma. Sonra ilk kadavrada bu işin altından kalkamayacağımı anlayınca bir U dönüşü yaptım ve kendi hayalim olan Münih Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi’ne girdim. Sonrasında da Dışişleri Bakanlığı’nda çalışabilmek için bir yıl Marmara Üniversitesi, İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde almam gereken dersleri alarak mezun oldum.



İşe başladığınız günden zirveye çıkış sürecinize kadar olan dönemde ne işler yaptınız, hangi pozisyonlarda çalıştınız?

Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmanın bana göre olmayacağını anladıktan sonra 1996 yılında ürün eğitimcisi olarak Siemens Ev Aletleri’nde işe başladım. Çok kısa sürede ürün sorumluluğuna terfi ettim. Bu esnada şirkette yeni bir yapılanma olduğu için birçok bölümde görev aldım. Bu aynı zamanda hayatımda pazarlamaya dair en çok bilgi ve tecrübe edindiğim dönemdi. Bana verilen hiçbir işten yüksünmedim, bilakis onları daha fazla bilgi edinmenin anahtarı olarak gördüm. Bu dönem benim için çok keyifli geçti. 2000 yılında Siemens Pazarlama Müdürü oldum. 2009 yılı sonrasında da şimdiki markama geçtim. Bu da inanılmaz bir tecrübe getirdi beraberinde; uluslararası bir markada çalışma tecrübesinden sonra yerel ve bağımsız bir markaya geçiş tüm avantajları ve dezavantajlarıyla son dört yılıma büyük bir renk kattı diyebilirim.

